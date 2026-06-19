Pablo Aimar anticipó como será el partido de la Selección Argentina ante Austria

Pablo Aimar, principal ayudante de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, detalló lo que piensa el cuerpo técnico acerca del partido ante Austria de este lunes en el Mundial 2026.

En una entrevista con el sitio oficial de la FIFA, el ex futbolista se refirió al cruce por la segunda fecha del grupo J de la Copa del Mundo: "Austria es un equipo durísimo como estamos viendo que son la gran mayoría de los equipos participantes de este Mundial. Con una propuesta diferente que Argelia, quizá con jugadores más físicos pero va a ser igual de duro".

En esa misma línea, contó cómo viven estos días posteriores al debut con victoria por 3-0 ante Argelia: "La alegría por haber empezado bien, algo que no nos pasó en el Mundial anterior, y tranquilidad aunque nunca es 100 por ciento".

Sobre el gran nivel de Lionel Messi, sostuvo: "Es la confirmación de un nivel de un deportista superlativo".

Asimismo, Aimar, elogió al Scaloni y explicó cuáles son las principales fortalezas de su gestión: "Formó un gran equipo y un gran grupo de personas que van para el mismo lado. Es muy difícil conseguir eso y sobre todo, que creo que es una gran virtud, transmitir seguridad y tranquilidad, que es muy difícil hacerlo".

Para cerrar, analizó la importancia de que los jugadores vivan estos momentos de la mejor manera: "Es importante porque no solo estás jugando lo máximo que podés aspirar, que es un Mundial, sino por lo que estás viviendo. Lo pensamos así e intentamos generar recuerdos lindos más allá de lo deportivo. Obvio que queremos que los resultados salgan bien, pero es importante por el camino. El fútbol puede terminar de una forma u otra y sino perdiste 40 días de tu vida. El buen ambiente es fundamental porque además de competir estamos pasando tiempo de nuestras vidas".