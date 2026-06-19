Qué tiene Ismaël Koné, el jugador de Canadá que se rompió ante Qatar y generó conmoción en el Mundial 2026

Ayer por la noche, Canadá aplastó a Qatar en Vancouver y quedó a un paso de meterse en los 16avos de final del Mundial 2026.

No obstante, la alegría no pudo ser completa para el equipo de Jesse Marsch, que perdió a Ismaël Koné por una grave lesión.

El reloj marcaba cinco minutos del complemento, cuando tras una dura falta de Assim Madibo, que vio la tarjeta roja, el volante del seleccionado local quedó tendido en el césped con una parte de su pierna izquierda curvada.

DURA LESIÓN DE KONÉ



El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr June 18, 2026

LAS LÁGRIMAS DE LOS JUGADORES DE CANADÁ



Los compañeros de Koné quedaron impactados tras su lesión.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/0phKGxmeCD — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

La lesión era evidente y paralizó a todos en el BC Place. Finalmente, después de algunos minutos, los médicos retiraron a un mediocampista que se incorporó en la camilla y saludó a todo el estadio.

KONÉ SE RETIRÓ CON APLAUSOS



El jugador de Canadá, en camilla, se retiró del campo de juego saludando a su hinchada.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zu9lQtw2Li — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Más tarde, el futbolista de 24 años fue trasladado a un centro médico cercano y se constató que sufrió una rotura de tibia y peroné. Inmediatamente, fue intervenido quirúrgicamente y estará de baja por no menos de seis meses.

Este viernes, Koné rompió el silencio mediante sus redes sociales y mandó un mensaje optimista y de agradecimiento para sus compañeros, quienes le dedicaron los goles luego de su salida del campo.

EL HOMENAJE A KONÉ DE SUS COMPAÑEROS %uD83E%uDD79%uD83E%uDEF6%uD83C%uDFFC



Saliba marcó el 4 a 0 y le dedicó el gol a su compañero, recientemente lesionado de gravedad.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qJeldfHVnb — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

"A mis hermanos canadienses, quería que supieran que los amo con todo mi corazón y que nuestra hermandad lo es todo para mí. Lo que hicieron ayer se quedará conmigo para siempre. Volveré muy pronto y seguiremos creando más recuerdos juntos", escribió en Instagram.