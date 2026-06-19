Qué tiene Ismaël Koné, el jugador de Canadá que se rompió ante Qatar y generó conmoción en el Mundial 2026
Pese a que goleó y consiguió su primer triunfo en una Copa del Mundo, Canadá no festejó del todo tras vencer a Qatar, a raíz de la grave lesión de Ismaël Koné.
Ayer por la noche, Canadá aplastó a Qatar en Vancouver y quedó a un paso de meterse en los 16avos de final del Mundial 2026.
No obstante, la alegría no pudo ser completa para el equipo de Jesse Marsch, que perdió a Ismaël Koné por una grave lesión.
El reloj marcaba cinco minutos del complemento, cuando tras una dura falta de Assim Madibo, que vio la tarjeta roja, el volante del seleccionado local quedó tendido en el césped con una parte de su pierna izquierda curvada.
La lesión era evidente y paralizó a todos en el BC Place. Finalmente, después de algunos minutos, los médicos retiraron a un mediocampista que se incorporó en la camilla y saludó a todo el estadio.
Más tarde, el futbolista de 24 años fue trasladado a un centro médico cercano y se constató que sufrió una rotura de tibia y peroné. Inmediatamente, fue intervenido quirúrgicamente y estará de baja por no menos de seis meses.
Este viernes, Koné rompió el silencio mediante sus redes sociales y mandó un mensaje optimista y de agradecimiento para sus compañeros, quienes le dedicaron los goles luego de su salida del campo.
"A mis hermanos canadienses, quería que supieran que los amo con todo mi corazón y que nuestra hermandad lo es todo para mí. Lo que hicieron ayer se quedará conmigo para siempre. Volveré muy pronto y seguiremos creando más recuerdos juntos", escribió en Instagram.