México venció a Corea del Sur y se metió en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La Selección de México derrotó 1-0 a Corea del Sur en el estadio Chivas, por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026, y se convirtió en el primer clasificado de la zona a los dieciseisavos de final.

El único gol del encuentro lo convirtió Luis Romo a los cuatro minutos del segundo tiempo, tras aprovechar un error del arquero Seung-Gyu Kim, que dejó la pelota servida dentro del área.

Un triunfo ajustado que alcanzó para sellar la clasificación

En un partido con pocas situaciones de peligro, México encontró la diferencia apenas comenzado el complemento y luego sostuvo la ventaja. Corea del Sur estuvo cerca del empate sobre el final, pero el arquero Raúl Rangel respondió con una doble atajada clave para asegurar la victoria.

Con este resultado, el equipo dirigido por Javier Aguirre llegó a seis puntos, aseguró el primer puesto del Grupo A y jugará como local en los dieciseisavos de final.

Cómo sigue el Grupo A

En la última fecha, México enfrentará a República Checa con la clasificación ya asegurada, mientras que Corea del Sur, que suma tres puntos y continúa en zona de clasificación, buscará avanzar de ronda cuando se mida con Sudáfrica.