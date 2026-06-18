Austria recibió una lamentable noticia de cara al partido ante la Selección Argentina por el Mundial 2026

Austria comenzó el Mundial 2026 con el pie derecho tras derrotar a Jordania . Sin embargo, ahora tendrá una dura prueba en la segunda fecha del Grupo J: chocará ante la Selección Argentina.

A cuatro días para ese enfrentamiento que tendrá lugar en Dallas, el equipo europeo recibió una pésima noticia respecto a una de sus figuras.

Se trata de Stefan Posch, quien sufrió un golpe en el pasado encuentro y cuyo parte médico arrojó la peor noticia para el DT de Das Team, Ralf Rangnick.

Concretamente, el lateral derecho padece una fractura en la mandíbula, según los resultados posteriores a una tomografía computada.

A través de sus redes sociales, la Federación Austriaca de Fútbol (ÖFB) informó la noticia, indicó que el jugador no tendrá que someterse a una operación y adelantó que se fabricará "una férula especial" para ayudarlo en la recuperación.

Además, respecto a la participación del marcador de punta en el duelo contra la Albiceleste, el ente expresó que "aún está por verse".

Kieferbruch bei Stefan Posch bestätigt



Stefan Posch hat sich im WM-Auftaktspiel gegen Jordanien einen Kieferbruch zugezogen. Die Verletzung wurde nach einer durchgeführten CT-Untersuchung bestätigt.



Eine Operation ist nach aktuellem Stand nicht notwendig. Für den... pic.twitter.com/cTTZJTVIUu — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 18, 2026

Cabe destacar que, con la dolencia a cuestas, Posch completó los 90 minutos del cotejo entre el combinado austriaco y los jordanos.