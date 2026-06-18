Dibu Martínez podría romper un récord histórico con la Selección argentina en el Mundial 2026

La Selección argentina comenzó con una contundente victoria por 3-0 sobre Argelia en su debut en el Mundial 2026, y Emiliano "Dibu" Martínez quedó cada vez más cerca de alcanzar un récord histórico con la camiseta albiceleste.

El arquero del Aston Villa tuvo una actuación sólida en Kansas City. Si bien no fue exigido en exceso por el conjunto africano, respondió con seguridad cada vez que intervino, mostró precisión con los pies y volvió a mantener el arco en cero.

Dibu quedó a solo cinco vallas invictas de igualar el récord de Sergio Romero

La nueva valla invicta no fue un dato más para Martínez. Con ella llegó a 42 partidos sin recibir goles en 60 encuentros disputados con la Selección argentina, una cifra que lo deja muy cerca del máximo registro histórico.

El récord todavía pertenece a Sergio "Chiquito" Romero, quien finalizó su etapa en la Albiceleste con 47 vallas invictas en 96 partidos.

De esta manera, Dibu quedó a solo cinco partidos sin recibir goles de igualar la marca y a seis de superarla, lo que le permitiría convertirse en el arquero con más arcos en cero en la historia de la Selección argentina.

El Mundial 2026 aparece como una oportunidad ideal para alcanzar ese objetivo. Si Argentina logra avanzar hasta las semifinales, Martínez podría disputar hasta siete encuentros en el certamen.

El Mundial le ofrece una oportunidad inmejorable para hacer historia

Por lo pronto, el arquero tiene garantizados al menos dos partidos más en la fase de grupos, donde la Albiceleste deberá enfrentar a Jordania y luego buscar la clasificación a los 16avos de final.

La posibilidad de romper el récord adquiere una dimensión especial por el impacto que tuvo Martínez desde que se adueñó del arco argentino en 2021. Desde entonces fue una pieza clave en la conquista de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Además de sus inolvidables actuaciones en las definiciones por penales, el marplatense construyó buena parte de su legado gracias a su regularidad y solidez defensiva, cualidades que lo convirtieron en uno de los grandes referentes del ciclo de Lionel Scaloni.

Con 32 años y atravesando uno de los mejores momentos de su carrera, Dibu Martínez afronta el Mundial 2026 con la posibilidad de seguir agrandando su historia y alcanzar una marca que parecía muy difícil de igualar.

Mientras la Selección argentina sueña con otra gran campaña mundialista, el arquero también persigue un desafío personal que podría convertirlo en el guardameta más efectivo de todos los tiempos en la historia de la Albiceleste.