Colombia arrancó con el pie derecho: venció a Uzbekistán y se ilusiona en el Mundial 2026
El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se impuso por 3-1 en el estadio Azteca con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz. Abbosbek Fayzullaev había marcado el empate transitorio para el conjunto asiático.
La Selección de Colombia comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al derrotar por 3-1 a Uzbekistán en el estadio Azteca de México, por la primera fecha del Grupo K. El conjunto cafetero fue superior durante gran parte del encuentro, reaccionó rápidamente tras el empate parcial y se quedó con los tres puntos para liderar su zona.
Daniel Muñoz abrió el marcador sobre el final del primer tiempo, mientras que Luis Díaz y Jaminton Campaz completaron la victoria en el complemento. Para Uzbekistán había igualado de manera transitoria Abbosbek Fayzullaev.
Colombia fue superior y golpeó en los momentos justos
El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tomó el control del partido desde el inicio y generó las situaciones más claras de la primera etapa. Luis Díaz estrelló un remate en el palo y, a los 40 minutos, asistió a Daniel Muñoz, que apareció por el segundo palo para definir de volea y establecer el 1-0 antes del descanso.
En el complemento, Uzbekistán sorprendió con el empate de Abbosbek Fayzullaev tras un rebote que dejó Camilo Vargas. Sin embargo, la reacción colombiana fue inmediata: apenas seis minutos después, Gustavo Puerta recuperó la pelota en campo rival y habilitó a Luis Díaz, que definió con un potente derechazo cruzado para volver a poner en ventaja a su selección.
Campaz sentenció el triunfo y Colombia lidera el Grupo K
Cuando el partido entraba en el tiempo de descuento y Uzbekistán buscaba el empate, Juan Hernández luchó una pelota sobre la banda derecha y envió un centro para que Jaminton Campaz conectara de cabeza y marcara el definitivo 3-1.
Con este resultado, Colombia sumó sus primeros tres puntos y quedó como líder del Grupo K, convirtiéndose en el segundo seleccionado sudamericano en ganar en su debut, después de Argentina. En la próxima fecha enfrentará a República Democrática del Congo, mientras que Uzbekistán buscará recuperarse ante Portugal.