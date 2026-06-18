Colombia arrancó con el pie derecho: venció a Uzbekistán y se ilusiona en el Mundial 2026

La Selección de Colombia comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al derrotar por 3-1 a Uzbekistán en el estadio Azteca de México, por la primera fecha del Grupo K. El conjunto cafetero fue superior durante gran parte del encuentro, reaccionó rápidamente tras el empate parcial y se quedó con los tres puntos para liderar su zona.

Daniel Muñoz abrió el marcador sobre el final del primer tiempo, mientras que Luis Díaz y Jaminton Campaz completaron la victoria en el complemento. Para Uzbekistán había igualado de manera transitoria Abbosbek Fayzullaev.

Colombia fue superior y golpeó en los momentos justos

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tomó el control del partido desde el inicio y generó las situaciones más claras de la primera etapa. Luis Díaz estrelló un remate en el palo y, a los 40 minutos, asistió a Daniel Muñoz, que apareció por el segundo palo para definir de volea y establecer el 1-0 antes del descanso.

En el complemento, Uzbekistán sorprendió con el empate de Abbosbek Fayzullaev tras un rebote que dejó Camilo Vargas. Sin embargo, la reacción colombiana fue inmediata: apenas seis minutos después, Gustavo Puerta recuperó la pelota en campo rival y habilitó a Luis Díaz, que definió con un potente derechazo cruzado para volver a poner en ventaja a su selección.

Campaz sentenció el triunfo y Colombia lidera el Grupo K

Cuando el partido entraba en el tiempo de descuento y Uzbekistán buscaba el empate, Juan Hernández luchó una pelota sobre la banda derecha y envió un centro para que Jaminton Campaz conectara de cabeza y marcara el definitivo 3-1.

Con este resultado, Colombia sumó sus primeros tres puntos y quedó como líder del Grupo K, convirtiéndose en el segundo seleccionado sudamericano en ganar en su debut, después de Argentina. En la próxima fecha enfrentará a República Democrática del Congo, mientras que Uzbekistán buscará recuperarse ante Portugal.