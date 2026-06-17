Inglaterra demostró su poder ofensivo y le ganó un lindo partido a Croacia por el Mundial 2026
En la apertura del Grupo L, Inglaterra derrotó a Croacia en un cotejo repleto de goles y empezó de buena manera su camino en el Mundial 2026.
En uno de los grandes partidos de la primera fecha, Inglaterra derrotó 4-2 a Croacia e inició su camino en el Mundial 2026 con un valioso triunfo por el Grupo L.
Luego de arrancar mejor parado, el seleccionado de Thomas Tuchel pegó primero y, a los 12 minutos, se puso arriba gracias al gol de penal de Harry Kane.
A partir de ahí, el elenco balcánico hizo un poco más de pie y propició que los últimos 10' de la parte inicial fueran frenéticos.
Tanto es así que, tras el empate de Martin Baturina a los 36', el artillero británico volvió a convertir y, sobre el cierre, Petar Musa configuró el 2-2 parcial.
Ya en el complemento, los dirigidos por Zlatko Dalic recibieron un duro revés en el arranque con el tanto de Jude Bellingham. Para colmo de males, empezaron a sentir el desgaste y a dejar muchos espacios.
Pero pese a que el arquero Dominik Livakovic se convirtió en figura con múltiples intervenciones, su enorme actuación no bastó para que los Three Lions liquidaran la historia a cinco minutos del cierre por intermedio de Marcus Rashford.
Ahora, Inglaterra quedó momentáneamente en la cima de la zona, hasta que se conozca el resultado del encuentro entre Ghana y Panamá.