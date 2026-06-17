Inglaterra demostró su poder ofensivo y le ganó un lindo partido a Croacia por el Mundial 2026

En uno de los grandes partidos de la primera fecha, Inglaterra derrotó 4-2 a Croacia e inició su camino en el Mundial 2026 con un valioso triunfo por el Grupo L.

Luego de arrancar mejor parado, el seleccionado de Thomas Tuchel pegó primero y, a los 12 minutos, se puso arriba gracias al gol de penal de Harry Kane.

SE REPITE EL PENAL POR ADELANTAMIENTO DE LIVAKOVIC



Harry Kane no pudo convertir pero, tras revisión en el VAR, el delantero tendrá una segunda oportunidad.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5zSGU0APF5 June 17, 2026

¡AHORA SÍ!: KANE ABRIÓ LA CUENTA PARA INGLATERRA



Tras una falta de Modric en el área, el árbitro cobró penal para el conjunto británico, que Harry Kane cambió por gol para el 1-0 ante Croacia. pic.twitter.com/3upye1r2nJ — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

A partir de ahí, el elenco balcánico hizo un poco más de pie y propició que los últimos 10' de la parte inicial fueran frenéticos.

Tanto es así que, tras el empate de Martin Baturina a los 36', el artillero británico volvió a convertir y, sobre el cierre, Petar Musa configuró el 2-2 parcial.

¡QUÉ PEDAZO DE GOL POR FAVOR!



Sucic jugó hacia atrás para Martín Baturina y no perdonó: llegó justo para darle de primera en la puerta del área grande, le rompió el arco a Jordan Pickford y clavó el 1-1 de Croacia ante Inglaterra. pic.twitter.com/63jdOzYUsL — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

¡NO HAY OTRO: CABEZAZO DE HARRY KANE E INGLATERRA OTRA VEZ ARRIBA!



El 9 se elevó completamente solo y no falló para el 2-1 vs. Croacia. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/LscbD0K0mW — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

¡SI NO ES GOLAZO, NO VALE PARA CROACIA!



Enorme pase para Perisic, que se la bajó a Musa para el 2-2 ante Inglaterra.



¡PARTIDAZO TOTAL EN DALLAS!#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wDMbO6nqqT — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

Ya en el complemento, los dirigidos por Zlatko Dalic recibieron un duro revés en el arranque con el tanto de Jude Bellingham. Para colmo de males, empezaron a sentir el desgaste y a dejar muchos espacios.

¡QUÉ PARTIDAZO DE MUNDIAL! ¡INGLATERRA OTRA VEZ ARRIBA!



Bellingham recibió en tres cuartos de cancha, profundizó con una gran conducción y remató al palo izquierdo del arquero para el 3-2 sobre Croacia. pic.twitter.com/J0eaL9gq6R — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

Pero pese a que el arquero Dominik Livakovic se convirtió en figura con múltiples intervenciones, su enorme actuación no bastó para que los Three Lions liquidaran la historia a cinco minutos del cierre por intermedio de Marcus Rashford.

Livakovic evitó el cuarto de Inglaterra %uD83E%uDDE4



%uD83D%uDCFA Inglaterra 3-2 Croacia | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/0zyV7HmX3V — telefe (@telefe) June 17, 2026

Livakovic nuevamente salva INCREIBLEMENTE a Croacia %uD83C%uDDED%uD83C%uDDF7 %uD83E%uDDE4



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Livakovic es el HÉROE de Croacia %uD83E%uDDE4 %uD83C%uDDED%uD83C%uDDF7



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GOL DE INGLATERRA %u26BD Rashford pone el 4-2 %u2705



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Ahora, Inglaterra quedó momentáneamente en la cima de la zona, hasta que se conozca el resultado del encuentro entre Ghana y Panamá.