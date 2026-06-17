Bomba: Enzo Fernández es el pricipal objetivo del Real Madrid

El Real Madrid se sigue rearmando en este mercado de pases. El equipo que liderará José Mourinho a partir de la próxima temporada busca dar el gran golpe con Enzo Fernández.

Informa MARCA, desde España, que el merengue se ha puesto como objetivo número uno al argentino, con el fin de "reforzar la medular con otro futbolista de calidad contrastada".

Su fichaje fue un pedido expreso del entrenador portugués a la dirigencia comandada por Florentino Pérez.

"La entidad inglesa siempre ha valorado a Enzo Fernández en una cifra que no bajaría de los 120 millones de euros, que es la cantidad que le pagó al Benfica en el mercado de invierno de 2023, afirma el medio.

Algunos meses atrás, Enzo Fernández fue sancionado por el Chelsea, tras expresar en un programa de streaming que tenía intenciones de vivir en Madrid.