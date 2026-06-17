Ronaldo se rinde ante Messi tras su hat-trick en el Mundial 2026: "Es el mejor de todos los tiempos"

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial. El capitán de la Selección Argentina fue la gran figura en la victoria por 3 a 0 frente a Argelia en el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026 de la FIFA, gracias a un triplete que le permitió alcanzar un récord histórico en la máxima competición internacional.

Con esos tres goles, el rosarino se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, una marca que volvió a colocarlo en el centro de todas las conversaciones futbolísticas y generó reacciones en distintos rincones del planeta.

Ronaldo Nazario elogió a Messi por su nuevo récord

Uno de los primeros en pronunciarse fue Ronaldo Nazario. El histórico delantero brasileño, considerado uno de los mejores atacantes de todos los tiempos, destacó la vigencia del argentino y valoró la naturalidad con la que continúa rompiendo récords.

Al referirse a la nueva marca conseguida por Messi, el exfutbolista afirmó: "Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo. Además, Argentina es la actual campeona reinante de la competición".

Para Ronaldo, la actuación del capitán argentino fue extraordinaria, aunque coherente con una trayectoria repleta de logros y reconocimientos individuales.

Lionel Messi le quitó a Ronaldo Nazario el récord de más goles anotados con la Selección Argentina en la historia de los Mundiales, superando su marca de 15 tantos. Además, a lo largo de su carrera, Messi también superó a Ronaldo en la mayor cantidad de goles en una misma temporada de Liga para un jugador del Barcelona, cuando alcanzó los 35 tantos en la temporada 2011-2012

La contundente frase de Ronaldo sobre Lionel Messi

Sin embargo, las declaraciones que más repercusión generaron llegaron cuando el brasileño fue consultado sobre el lugar que ocupa Messi en la historia del deporte.

"Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante. Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos", expresó.

Además, agregó: "Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo, sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre".

Las palabras del Fenómeno recorrieron rápidamente los medios internacionales y reavivaron uno de los debates más recurrentes del fútbol moderno: quién es el mejor jugador de todos los tiempos.

Messi agranda su legado en la historia del fútbol

Más allá de las discusiones, la realidad es que Lionel Messi continúa ampliando una carrera sin precedentes. Campeón del mundo con Argentina, ganador de múltiples Balones de Oro y dueño de innumerables récords, ahora también figura en lo más alto de la tabla histórica de goleadores de los Mundiales.

Su actuación en el estreno de Argentina en el Mundial 2026 no solo significó tres puntos fundamentales para el equipo de Lionel Scaloni, sino también una nueva demostración de vigencia que provocó admiración en leyendas del fútbol como Ronaldo Nazario.

A los 39 años, Messi sigue acumulando capítulos históricos en una trayectoria que continúa marcando una época y alimentando su legado como uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.