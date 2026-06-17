El brutal elogio de Ibrahimovic a Messi tras su debut con triplete en el Mundial 2026

Lionel Messi volvió a acaparar la atención en todo tras una actuación estelar en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 de la FIFA. Luego de la goleada por 3 a 0 ante Argelia, con hat-trick del campitán de la Scaloneta, Zlatan Ibrahimovi elogió públicamente al rosarino y destacó su vigencia en la máxima cita del fútbol.

El histórico exfutbolista sueco no escatimó palabras al analizar el rendimiento de Messi y aseguró que su exhibición fue una muestra de que sigue marcando diferencias a nivel internacional.

"Déjenme decirles algo... esto es lo que pasa cuando el mejor de todos los tiempos juega fútbol", expresó Ibrahimovi al referirse al triplete del argentino.

Zlatan Ibrahimovi: "Messi sigue siendo decisivo"



Para el exatacante de Suecia, Messi dejó en claro que continúa siendo un futbolista determinante pese al paso de los años.

"Messi no solo tuvo un buen partido de apertura... llegó a la Copa del Mundo como si todavía fuera el dueño de esa maldita cosa", afirmó.

Además, Ibrahimovi se refirió a los cuestionamientos relacionados con la edad del astro argentino y descartó cualquier signo de declive en su rendimiento.

"La gente habla de la edad, del fin de una era, de la presión a los 38 yendo hacia los 39... pero él no siente nada de eso. En cambio, crea presión para cada defensor en el torneo", sostuvo.

El análisis de Zlatan sobre Argentina y Argelia

Ibrahimovi también analizó el planteo de Argelia y explicó por qué la presencia de Messi terminó inclinando el partido a favor del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

"Argelia intentó sentarse profundo, intentó frustrar, intentó competir... pero cuando Messi recibe el balón cerca del área, el partido básicamente termina", señaló.

Según el sueco, el triplete del capitán argentino representa mucho más que una victoria en el debut mundialista.

"¿Un hat-trick en la noche de apertura de la Copa del Mundo? Eso no es normal... eso es una declaración. Eso es una advertencia para todos los equipos que quedan en este torneo", remarcó.

La frase viral de Zlatan sobre Lionel Messi

El exfutbolista también destacó la capacidad de Messi para resolver partidos con acciones individuales de máxima calidad.

"Y por eso Argentina ganó tan cómodamente, porque cuando tienes un jugador como él, no necesitas diez oportunidades. Necesitas un momento de magia... y él les dio tres", agregó.

Finalmente, Ibrahimovi aseguró que la actuación del rosarino despejó cualquier debate sobre su lugar en la élite del fútbol mundial. "Ahora la gente volverá a hablar... ‘¿Sigue siendo el mejor jugador del mundo?' Yo no hablo. Yo muestro. Y esta noche, Messi le mostró a todos", afirmó.

Para cerrar, dejó una frase que rápidamente se viralizó entre los fanáticos: "Esto no fue solo tres puntos para Argentina... esto fue un mensaje para toda la Copa del Mundo. El rey todavía está aquí".