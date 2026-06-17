Austria venció a Jordania sin sobrarle demasiado por el Mundial 2026

Austria venció 3 a 1 a Jordania en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara, por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. Por la misma zona, Argentina goleó a Argelia por 3 a 0 con tres tantos de Lionel Messi.



El seleccionado europeo regresó a una Copa del Mundo luego de 28 años de ausencia y sacó adelante un partido raro ante un rival que mostró mucha más resistencia de lo esperado.

La primera ocasión clara fue para los jordanos, cuando Ehsan Haddad estuvo cerca de abrir el marcador con un remate bajo que se fue junto al palo. Austria encontró alivio a los 20 minutos gracias a Romano Schmid, que recibió fuera del área y sacó un potente derechazo para establecer el 1-0.

¿PELEA CON ALGUNO DE MESSI POR SER EL GOLAZO DE LA JORNADA? ¡Locura de Romano Schmid para el 1-0 de Austria contra Jordania.



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Lejos de sentir el golpe, Jordania mantuvo la intensidad y siguió generando situaciones de riesgo, cerrando una destacada primera mitad pese a marcharse al descanso en desventaja.

Ali Olwan marcó un gol histórico para Jordania

El complemento comenzó de la mejor manera para el seleccionado asiático. A los 50 minutos, Ali Olwan protagonizó una gran acción individual, ganó metros con potencia y definió con un remate cruzado que pegó en el poste antes de ingresar para el 1-1.

¡ES EL PARTIDO DE LOS GOLAZOS, POR FAVOR! Exquisito remate de Ali Olwan para el 1-1 de Jordania contra Austria.



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Además de significar el empate parcial, el tanto quedó marcado en la historia como el primer gol de Jordania en una Copa del Mundo.

Durante varios pasajes del segundo tiempo, Austria perdió el control del encuentro y sufrió para contener el entusiasmo jordano. La entrada de Marko Arnautovic resultó fundamental para devolverle presencia ofensiva y experiencia al ataque europeo.

Un gol en contra y un penal sellaron la victoria austríaca

Cuando el partido parecía abierto para cualquiera de los dos equipos, una pelota parada inclinó definitivamente la balanza. Tras un córner ejecutado por Stefan Posch, Yazan Al-Arab desvió accidentalmente el balón hacia su propio arco y le devolvió la ventaja a Austria.

¡ATENCIÓN A LA REACCIÓN DE SABITZER! El jugador de Austria les gritó el gol en la cara a los de Jordania, quienes se le fueron al humo inmediatamente.



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Poco antes, Arnautovic había logrado convertir, pero el VAR anuló la acción por una mano previa, manteniendo la incertidumbre hasta los minutos finales.

Ya en tiempo de descuento, con Jordania volcada al ataque en busca del empate, Austria encontró espacios para sentenciar el encuentro. Luego de una revisión del VAR por una mano dentro del área, Arnautovic ejecutó el penal y estableció el definitivo 3-1.

LE PEGÓ CON FRIALDAD Y SENTENCIÓ EL RESULTADO: Arnautovic cambió penal por gol en la última del partido para el 3-1 de Austria contra Jordania.



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Cómo quedan los próximos partidos del grupo

Aunque el resultado final favoreció con claridad a Austria, el desarrollo mostró un trámite mucho más parejo. Jordania incluso terminó con más remates al arco y dejó sensaciones positivas en su primera presentación mundialista.

En la próxima fecha, Austria tendrá una exigente prueba frente a Argentina, mientras que Jordania se enfrentará a Argelia en un duelo clave para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.