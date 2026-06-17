Scaloni, sin palabras ante Messi: "Lo extrañaremos el día que no juegue más"

Lionel Scaloni intentó encontrar las palabras y no pudo. Después del debut soñado de la Selección Argentina en el Mundial 2026 -victoria 3 a 0 ante Argelia con hat-trick de Lionel Messi incluido-, el entrenador albiceleste se rindió ante su capitán como un hincha más.

"¿Messi? Sin palabras, sin palabras, qué voy a decir. Lo que diga yo está de más, es increíble. Lo crucé, le di un beso y le dije que lo quiero mucho, no sabés qué decirle ya. Lo extrañaremos el día que no juegue más", soltó Scaloni con la sinceridad a flor de piel.

El DT reconoció que el triunfo contundente no reflejó del todo el esfuerzo que le exigió Argelia. "Sabíamos que íbamos a sufrir, es un equipo que juega bien, tenían cosas que nos podían poner en dificultad. El resultado quizás no refleja lo que fue el partido, pese a que merecimos ganar", señaló, y destacó el trabajo de Lautaro Martínez y Thiago Almada como los jugadores que más corrieron durante el encuentro.

Sobre el valor anímico del triunfo, Scaloni apuntó al recuerdo del traspié de Qatar. "Siempre el primer partido es complicado, más contra un rival difícil. La cabeza cuenta un montón. El traspié de Qatar contaba, estaba en la cabeza. Ganar nos da tranquilidad para lo que viene", afirmó.

Y volvió a Messi, inevitablemente. "Lo viene haciendo hace 20 años, es una cosa... la gente del fútbol lo quiere ver, no solo los argentinos. Hay que disfrutarlo. Lo que transmite es increíble", agregó, casi trabándose al intentar terminar la frase.

El entrenador también fue consultado por la estadística que indica que ningún equipo repitió título mundialista en la era moderna -la Albiceleste busca ser bicampeona- y respondió con humor: "Son estadísticas, esperemos que la estadística también se rompa porque dice que no se puede repetir, ja. Estamos bien y vamos a luchar".

Por último, Scaloni dejó en claro que la idea es darle rodaje a todo el plantel. "El grupo está contento, le dimos minutos a algunos chicos. Esperamos ganar el próximo partido para que todos puedan jugar. La idea es que todos estén arriba del barco", cerró.