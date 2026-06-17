Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026: fixture, rivales y horarios de la fase de grupos

Tras el contundente triunfo por 3 a 0 ante Argelia en el Kansas City Stadium, la Selección Argentina ya tiene la vista puesta en los próximos compromisos de la fase de grupos del Mundial 2026.

El segundo partido del equipo conducido por Lionel Scaloni será el lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina), frente a Austria en el Dallas Stadium. El conjunto europeo llegó al torneo tras ganar el Grupo H de las Eliminatorias UEFA, por encima de Bosnia Herzegovina, Rumania, Chipre y San Marino. Argentina y Austria nunca se midieron en una Copa del Mundo; los únicos antecedentes son dos amistosos: una goleada albiceleste por 5 a 1 en 1980 y un empate 1 a 1 en la previa al Mundial de Italia 90.

El cierre de la fase de grupos llegará el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina), nuevamente en el Dallas Stadium, ante Jordania. Dependiendo de los resultados previos, ese partido podría ser decisivo para definir la ubicación final en el Grupo J.

Cabe recordar que con el nuevo formato del certamen clasifican a los 16avos de final los dos primeros de cada grupo más los mejores terceros. En caso de terminar primera, la Albiceleste medirá fuerzas con el segundo del Grupo H -integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay-; si finaliza segunda, con el primero de esa zona.

En lo logístico, la AFA prevé que el plantel permanezca en Kansas City durante toda la fase inicial, evitando traslados y optimizando la recuperación entre partidos.