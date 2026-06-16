Irán y sus problemas en el Mundial 2026: tuvo que pedir la renovación de la visa para un jugador

Los problemas que le generaron en la previa, no mermaron para Irán, que ya comenzó a participar en el Mundial 2026.

Después del empate en el debut ante Nueva Zelanda por el Grupo G, la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI) tuvo que resolver una enorme complicación este martes.

Es que, luego del encuentro contra el elenco oceánico, la visa de Mehdi Torabi expiró al ser valida por una sola entrada a Estados Unidos.

Si bien todo el plantel contaba con un permiso de multiples entradas, lo mismo no ocurrió con el mediocampista quien, por unas horas, estuvo al borde de quedarse afuera de la Copa del Mundo.

Sin embargo, tras las gestiones conjuntas entre el organismo y la FIFA, el volante de 31 años regularizó su situación y podrá estar en los próximos compromisos de su seleccionado.

Cabe recordar que Irán completará su participación en la fase de grupos del certamen con sus cotejos frente a Bélgica y Egipto.