Curazao recibió un enorme premio tras marcar un récord absoluto en el Mundial 2026

Al ser el primero con 48 participantes, el Mundial 2026 le dio la posibilidad de estar en la cita a varios seleccionados por primera vez. Ese es el caso de Curazao.

Si bien está claro que no llegó a Estados Unidos, México y Canadá a buscar resultados, el elenco caribeño perdió 7-1 ante Alemania en la apertura del Grupo E y tuvo una bienvenida más que hostil.

Sin embargo, el equipo dirigido por Dick Advocaat tuvo buenas noticias tras un debut que marcó un hito histórico.

Tanto es así que, después de jugar su primer partido, el combinado isleño se convirtió en el representante del país con menor cantidad de habitantes de todos los tiempos en jugar la cita mundialista.

Con poco más de 155 mil habitantes, Curazao batió los números que Islandia había establecido en 2018 y no solo se metió a los libros futbolísticos, sino que también ingresó a otro salón: los récords mundiales Guinness.

"Nos complació entregar a Gilbert Martina, presidente de la Federación de Fútbol de Curazao, el certificado al país con menor población en clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA: 156.115 habitantes", informó Guinness World Records a través de sus redes sociales oficiales.

We were delighted to present Gilbert Martina, the President of the Curaçao Football Federation, the certificate for the smallest country by population to qualify for the FIFA World Cup - 156,115 people %uD83C%uDDE8%uD83C%uDDFC pic.twitter.com/G8wOmNDEzZ — Guinness World Records (@GWR) June 16, 2026

Ahora, la aventura de este pequeño territorio de apenas 444 kilómetros de superficie continuará con otros dos equipos complejos: Ecuador y Costa de Marfil.