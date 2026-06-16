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Brasil y Paraguay ya conocen a los árbitros para sus partidos de la fecha 2 del Mundial 2026

Este martes, la FIFA dio a conocer las designaciones para varios encuentros de la segunda fecha del Mundial 2026, entre los cuales se encuentran los compromisos de Paraguay y Brasil.

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La fecha 1 de la fase de grupos no terminó, pero varios equipos ya empezaron a pensar en la segunda jornada del Mundial 2026.

Entre ellos están Brasil y Paraguay, que luego de un arranque sin victorias, conocieron hoy a los árbitros de sus próximos encuentros.

La Verdeamarela, que no pasó del empate frente a Marruecos, enfrentará a Haití el próximo viernes por el Grupo C con el arbitraje del español Alejandro Hernández.

Por su parte, la Albirroja, que la pasó mal en el debut contra Estados Unidos, se medirá el sábado ante Turquía por el Grupo D con el salvadoreño Iván Barton como la máxima autoridad.

La FIFA anunció los árbitros para la segunda fecha del Mundial 2026: las designaciones de los Grupos C y D

viernes 19 de junio

Estados Unidos vs. Australia | 16:00

  • Árbitro: Felix Zwayer (Alemania)
  • Asistente 1: Robert Kempter (Alemania)
  • Asistente 2: Christian Dietz (Alemania)
  • Cuarto árbitro: Katia García (México)
  • Asistente de reserva: Sandra Ramírez (México)

Escocia vs. Marruecos | 19:00

  • Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán)
  • Asistente 1: Andrey Tsapenko (Uzbekistán)
  • Asistente 2: Timur Gaynullin (Uzbekistán)
  • Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)
  • Asistente de reserva: Mohammad Alkalaf (Jordania)

Brasil vs. Haití | 21:30

  • Árbitro: Alejandro Hernández (España)
  • Asistente 1: José Naranjo (España)
  • Asistente 2: Diego Sánchez (España)
  • Cuarto árbitro: Sandro Schaerer (Suiza)
  • Asistente de reserva: Stephane De Almeida (Suiza)

sábado 20 de junio

Paraguay vs. Turquía 00:00

  • Árbitro: Iván Barton (El Salvador)
  • Asistente 1: David Morán (El Salvador)
  • Asistente 2: Antonio Pupiro (Nicaragua)
  • Cuarto árbitro: Oshane Nation (Jamaica)
  • Asistente de reserva: Caleb Wales (Trinidad y Tobago)
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