Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

EMOCIÓN

Ángel Di María dejó un emotivo mensaje antes del debut de la Selección Argentina en el Mundial: "Vamos por todo"

A horas del debut ante Argelia en el Mundial 2026, Ángel Di María le mandó un mensaje de aliento a sus excompañeros de la Selección Argentina.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

 La Selección Argentina se prepara para su debut en el Mundial 2026 ante Argelia este martes, desde las 22 en el Kansas City Stadium, por la primera fecha del grupo J.

Horas antes del inicio del partido, Ángel Di María, figura de la selección campeona cuatro años atrás en Qatar, envió un mensaje de aliento para sus ex compañeros.

"HOY ARRANCA UNA NUEVA ILUSIÓN y solo quiero decirles con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo", expresó en un posteo en sus redes sociales.

"Sé lo que se siente estar ahí y ahora se lo que siente ser solamente un hincha, y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen, la tenemos todos los Argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo. VAMOS ARGENTINA", cerró.

El Fideo decidió retirarse de la Albiceleste antes de esta Copa del Mundo, por lo que ahora lo vivirá como un hincha.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

3
Quién era Lucas Vignale, el director premiado en los Gardel que trabajó con Bizarrap, Trueno y J Balvin y murió en el choque de helicópteros en Río
Noticias

Quién era Lucas Vignale, el director premiado en los Gardel que trabajó con Bizarrap, Trueno y J Balvin y murió en el choque de helicópteros en Río

4
El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026
Noticias

El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026

5
A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo
Noticias

A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo

Últimas noticias de Di María