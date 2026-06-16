Ángel Di María dejó un emotivo mensaje antes del debut de la Selección Argentina en el Mundial: "Vamos por todo"

La Selección Argentina se prepara para su debut en el Mundial 2026 ante Argelia este martes, desde las 22 en el Kansas City Stadium, por la primera fecha del grupo J.

Horas antes del inicio del partido, Ángel Di María, figura de la selección campeona cuatro años atrás en Qatar, envió un mensaje de aliento para sus ex compañeros.

"HOY ARRANCA UNA NUEVA ILUSIÓN y solo quiero decirles con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo", expresó en un posteo en sus redes sociales.

"Sé lo que se siente estar ahí y ahora se lo que siente ser solamente un hincha, y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen, la tenemos todos los Argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo. VAMOS ARGENTINA", cerró.

El Fideo decidió retirarse de la Albiceleste antes de esta Copa del Mundo, por lo que ahora lo vivirá como un hincha.