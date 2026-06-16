El cambio de última hora de Scaloni en el once de la Selección Argentina para enfrentar a Argelia

La Selección Argentina se prepara para su debut en el Mundial 2026 ante Argelia este martes, desde las 22 en el Kansas City Stadium, por la primera fecha del grupo J. Para este compromiso, Lionel Scaloni termina de definir el once titular.

Emiliano Martínez será el arquero titular, pese a que llegó a la preparación con una fractura en el dedo anular de la mano derecha. En la defensa, Nahuel Molina le ganaría finalmente la pulseada a Gonzalo Montiel, luego de que ambos llegaran a la Copa del Mundo tocados.

Cristian Romero será titular tras recuperarse de la lesión ligamentaria que sufrió y lo acompañará Lisandro Matínez, que le ganó el lugar a Nicolás Otamendi. En lugar de Nicolás Tagliafico, que sufrió un desgarro en el sóleo y no estará disponible, jugará Facundo Medina en el latera izquierdo.

En el medio no habrá sorpresas: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister serán de la partida con Thiago Almada. En el ataque, estará Lionel Messi acompañado por Lautaro Martínez, que reemplazará a Julián Álvarez ya que viene de tener molestias físicas.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Argelia: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.