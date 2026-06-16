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Bombazo: Tim Payne es nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay

Tim Payne se convirtió en la sensación del Mundial 2026 y será nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay.

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 Tim Payne, lateral derecho de Nueva Zelanda que se viralizó en la antesala del Mundial 2026, es protagonista de un gran bombazo en este mercado de pases: será nuevo refuerzo de Olimpia.

El futbolista que disputó la última temporada en el Wellington Phoenix de su país se incorporará al conjunto paraguayo tras finalizar su campaña en la Copa del Mundo y disputará la Copa Sudamericana.

Si bien resta la confirmación oficial, el Decano realizó un sugestivo posteo en su cuenta de X, donde publicó el emoji de un brazo haciendo fuerza junto a la bandera de Nueva Zelanda. 

Payne también fue pretendido por Deportivo Riestra, que realizó una oferta por el defensor de 32 años hace unos días.

Su fama nació por una búsqueda del influencer argentino Valen Scarsini, quien quiso encontrar al futbolista "menos famoso" entre los que disputan el Mundial 2026 para viralizarlo.

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