River va con todo por Federico Fattori: la contundente reacción de Argentinos

River Plate comenzó las gestiones hoy martes para quedarse con los servicios de Federico Fattori, mediocampista de Argentinos Juniors. Eduardo Coudet le manifestó a Stefano Di Carlo sus ganas de contar con jugadores que le pudieran dar un salto de calidad tras los fichajes de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri.

Tras las casi seguras salidas de Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda y Kevin Castaño, el Millo busca alternativas a Aníbal Moreno y Fausto Vera para disputar tanto el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional como de la Copa Sudamericana.

El volante central, que tuvo un paso por Nueva Chicago, Newell´s, Termperley y Ferro, fue una de las sensaciones del último torneo y despertó el interés de varios conjuntos.

Argentinos Juniors compró el 100% del pase de Federico Fattori a principio de 2025 a cambio de 2.500.000 dólares y tiene contrato hasta diciembre de 2027.

La negociación de River por Fattori

Argentinos Juniors pediría en 6 y 7 millones de dólares por la totalidad del pase de Fattori y El Millo considera que cualquier cifra que supere los 4 millones de dólares es excesiva.