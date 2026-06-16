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MERCADO DE PASES

River va con todo por Federico Fattori: la contundente reacción de Argentinos

River Plate sigue buscando refuerzos para que Eduardo Coudet arme un plantel de jeraquía capaz de pelear por todos los frentes.

Juan Riera
Juan Riera
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River Plate comenzó las gestiones hoy martes para quedarse con los servicios de Federico Fattori, mediocampista de Argentinos Juniors. Eduardo Coudet le manifestó a Stefano Di Carlo sus ganas de contar con jugadores que le pudieran dar un salto de calidad tras los fichajes de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri.

Tras las casi seguras salidas de Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda y Kevin Castaño, el Millo busca alternativas a Aníbal Moreno y Fausto Vera para disputar tanto el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional como de la Copa Sudamericana.

El volante central, que tuvo un paso por Nueva Chicago, Newell´s, Termperley y Ferro, fue una de las sensaciones del último torneo y despertó el interés de varios conjuntos.

Argentinos Juniors compró el 100% del pase de Federico Fattori a principio de 2025 a cambio de 2.500.000 dólares y tiene contrato hasta diciembre de 2027.

La negociación de River por Fattori

 Argentinos Juniors pediría en 6 y 7 millones de dólares por la totalidad del pase de Fattori y El Millo considera que cualquier cifra que supere los 4 millones de dólares es excesiva.

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