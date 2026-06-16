River va con todo por Federico Fattori: la contundente reacción de Argentinos
River Plate sigue buscando refuerzos para que Eduardo Coudet arme un plantel de jeraquía capaz de pelear por todos los frentes.
River Plate comenzó las gestiones hoy martes para quedarse con los servicios de Federico Fattori, mediocampista de Argentinos Juniors. Eduardo Coudet le manifestó a Stefano Di Carlo sus ganas de contar con jugadores que le pudieran dar un salto de calidad tras los fichajes de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri.
Tras las casi seguras salidas de Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda y Kevin Castaño, el Millo busca alternativas a Aníbal Moreno y Fausto Vera para disputar tanto el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional como de la Copa Sudamericana.
El volante central, que tuvo un paso por Nueva Chicago, Newell´s, Termperley y Ferro, fue una de las sensaciones del último torneo y despertó el interés de varios conjuntos.
Argentinos Juniors compró el 100% del pase de Federico Fattori a principio de 2025 a cambio de 2.500.000 dólares y tiene contrato hasta diciembre de 2027.
La negociación de River por Fattori
Argentinos Juniors pediría en 6 y 7 millones de dólares por la totalidad del pase de Fattori y El Millo considera que cualquier cifra que supere los 4 millones de dólares es excesiva.