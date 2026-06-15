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Uruguay igualó con Arabia Saudita en el debut mundialista

Los dirigidos por Marcelo Bielsa fueron más que su rival pero debieron conformarse con el empate. Abdulelah Al-Amri y Maximiliano Araújo los autores de los goles.

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Uruguay inició este lunes su participación en el Mundial 2026 con una igualdad 1-1 con Arabia Saudita, en un encuentro válido por el grupo H que se disputó en Miami.

Abdulelah Al-Amri abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo para los asiáticos y Maximiliano Araújo empató a los 35 minutos del complemento.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa fueron superiores a su rival, en especial en el segundo tiempo, pero les faltó precisión para concretar las situaciones generadas.

Con este resultado, todos los integrantes del grupo H tienen 1 punto ya que más temprano igualaron sin goles España y Cabo Verde, en una de las primeras sorpresas que arrojó el certamen.

La próxima fecha se disputará el domingo 21 de junio. Ese día, España se enfrentará a Arabia Saudita a las 13 horas en Atlanta mientras que Uruguay se medirá con Cabo Verde a las 19 en Miami.

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