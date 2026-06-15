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ENCUENTRO INTENSO

Bélgica sufrió, Egipto no lo liquidó y empataron en su debut en el Mundial 2026

Los europeos y los africanos igualaron 1-1 en el Seattle Stadium. Emam Ashour abrió el marcador para Egipto, mientras que Mohamed Hany -en contra- empató para Bélgica.

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Bélgica no tuvo una buena tarde en su debut del Mundial 2026 de la FIFA : igualó 1-1 frente a Egipto en el Seattle Stadium, en el marco de la fecha 1 del Grupo G.

Bajo el arbitraje del brasileño Ramon Abatti, el encuentro se abrió gracias al tanto de Emam Ashour, que con un potente remate dejó sin chances a Thibaut Courtois.

Ya en el complemento, y tras un buen ingreso de Romelu Lukaku, fue Mohamed Hany quien tuvo la poca fortuna de marcar en propia portería y sellar el empate. 

La siguiente fecha tendrá a Bélgica enfrentando a Irán, mientras que Egipto hará lo propio con Nueva Zelanda

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