Arde River: Coudet se hartó, pasó la escoba y borró a Matías Viña y Kendry Páez

River Plate no sólo piensa en sumar futbolistas de jeraquía como Nicolás Otamendi, que se sumará después de disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina sino también en las salidas. Y en ese sentido Eduardo Coudet se hartó de la pasividad de la dirigencia, pasó la escoba y le anunció tanto al uruguayo Matías Viña como al colombiano Kendry Páez que no serán tenidos en cuenta.

Páez, que tenía contrato hasta el 30 de junio de 2027, será el primero en abandonar el Millo. Si bien iba a jugar una temporada y media con "la banda", la realidad indica que no llegó a jugar el 50 por ciento de los partidos, motivos por el cual regresará al clubg dueño de su pase, el Chelsea.

Lo de Viña es llamativo, ya que si bien tenía una cesión hasta fin de año con obligación de compra de 5 millones de dólares, desde la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo le manifestaron que no volverá por Núñez. Habrá que ver cómo se resuelve la cuestión monetaria con Flamengo, club dueño de su pase.