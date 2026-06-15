Guillermo Francella, "presente" en el partido entre Ecuador y Costa de Marfil

El actor argentino Guillermo Francella fue tendencia en las redes sociales durante el debut de la selección de Ecuador en el Mundial 2026. ¿Qué pasó? Es por una cortina musical que reprodujeron durante el segundo tiempo del partido ante Costa de Marfil en el estadio.

Al llegar a la pausa de rehidratación, a los 71 minutos del encuentro, que cerraba la primera fecha para los equipos del grupo E, en los altoparlantes del estadio se oyó la canción que le había dado pie al ciclo televisivo "Poné a Francella".

Este programa se emitió por la pantalla de Telefé de forma semanal entre abril de 2001 y diciembre de 2002, marcó una época en lo que respecta al humor y quedó en la memoria de los usuarios que rápidamente lo recordaron.

Las repercusiones del recuerdo de Guillermo Francella

Los usuarios de la red social X celebraron que "pusieron el tema de Poné a Francella en la pausa de rehidratación", lo que provocó que miles de internautas se pongan a cantar la cortina musical del programa.

"Creo que todo aquel argentino, sin importar en qué parte del mundo lo estaba viendo, cantó este tema", aseguró uno de los usuarios que no pudo evitar recordar el ciclo televisivo de Telefé.

Una de las internautas manifestó que en una de las vacaciones que tuvo fuera de Argentina ponían con mucha frecuencia la canción original y que casi el 80% de los turistas cantaban la versión del programa.

Entre las interacciones que hubo por este inesperado momento mundialista, llenaron de fragmentos de videos con Francella bailando o en alguna escena de otro de sus grandes éxitos, "Casados con hijos".