Vidente brasileña predijo una invasión extraterrestre durante el Mundial 2026: "Abducirán hinchas y jugadores"

Una vidente oriunda de Brasil aseguró que habrá una invasión extraterrestre durante la tercera fecha del Mundial 2026 y que pasará algo muy malo en la ciudad de Miami la próxima semana.

La reconocida pitonisa Vó Bahiana, que cuenta con más de 23 millones de seguidores, subrayó que está "muy aterrada" debido a que es la segunda vez que tiene una visión sobre el encuentro perteneciente al grupo C entre Escocia y Brasil que se disputará el miércoles 24 de junio en el Hard Rock Stadium.

"Gente, tengo que contarles de qué soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó", planteó la mujer en el comienzo del vídeo. Luego explicó que minutos más tarde llegaba una nave mucho más grande y "abducía a miles de personas del estadio".

Vó Bahiana predijo la invasión en el Mundial 2026.

Además, la vidente brasileña aseguró que "vio muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas y sufrimiento", lo que potencia su teoría de que puede ser una jornada peligrosa para todos los fanáticos que se acerquen a la ciudad.

La selección de Brasil comenzó su participación en el Mundial 2026 con un empate 1-1 frente a Marruecos, deberá enfrentar a Haití el próximo viernes 19 de junio desde las 21.30 y cerrará la fase de grupos contra Escocia el miércoles 24 a partir de las 19:00.



