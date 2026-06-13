Pidió dos paletas de helado por delivery, pero le llegó un bife de chorizo con puré

Los pedidos por delivery suelen dejar historias curiosas, aunque pocas tan llamativas como esta. Un joven encargó dos paletas de helado a través de una aplicación para disfrutarlas después de la cena, pero al abrir el paquete se encontró con algo muy distinto a lo que esperaba.

La escena quedó registrada en X (antes Twitter), donde el protagonista compartió una foto de lo ocurrido. La publicación acumuló miles de visualizaciones y una catarata de comentarios entre bromas, dudas y reacciones de sorpresa.

"Pedí dos paletas de helado y me trajeron un bife de chorizo con puré", se lee en la captura de pantalla que compartió "nanomotorblog". El mensaje corresponde al reclamo que realizó dentro de la aplicación después de recibir el pedido equivocado.

En una segunda imagen, el usuario mostró el paquete en el que llegó la comida. Ahí puede verse el comprobante del otro cliente, aparentemente llamado "Juan", junto con el detalle del pedido realizado en una parrilla y un gasto total cercano a los $30.000.

"Me da pena por el repartidor", escribió el chico al publicar las fotos en X. La situación no tardó en viralizarse y generó una ola de reacciones.

Así el cliente reclamó por el pedido equivocado (X/@nanomotorblog).

Debate en redes por el pedido equivocado

La publicación abrió una discusión entre los usuarios de X. Mientras algunos le señalaron que salió beneficiado al recibir el bife de chorizo con puré, pero otros cuestionaron el reclamo al comercio e incluso sugirieron que decidió quedarse con la comida de forma intencional.

Ante esas acusaciones, el joven explicó cómo ocurrió la confusión. "No lo rechacé, me di cuenta en el ascensor. El pibe ya se había ido. Espere 20 minutos a ver si volvía a aparecer", respondió durante un intercambio con otro usuario de la red social.

El paquete donde se detalla el pedido del otro cliente (X/@nanomotorblog).

Con humor, también puso el foco en quien consideró el verdadero afectado por el error. "El verdadero damnificado es Juan. Pidió un bife de chorizo con puré un jueves a las 10 de la noche y le llegaron dos paletas de helado", escribió en uno de los comentarios.

Las respuestas continuaron multiplicándose. Una de las más comentadas fue la de un usuario que expresó: "Dios mío, pobre tipo. Imaginate llegar de trabajar todo el día, no tenés ganas de cocinar, te pedís una re cena después de ni siquiera almorzar... Y que te llegue 2 palitos con agua saborizada... Directo al cajón".

Estas son las dos "paletas de helado" que había pedido el sujeto y no recibió (X/@nanomotorblog).

También hubo quienes se mostraron molestos con la situación. "Sos tremendo mala leche porque sin abrir la bolsa te das cuenta que no son 2 paletas de helado", sostuvo otro internauta.

Entre los comentarios apareció además una persona que relató una experiencia similar. "Me pasó lo mismo! Pedí 3 veces el total y dos me mandaron cualquier cosa. Incluso cambiaron el pedido en la app a pesar que el ticket decía otra cosa. Lo más ‘cómico' es que reclamás y es enviar un mensaje a un agujero negro", contó.

Más tarde, el protagonista de la historia reveló que el bife era "chiquito" y explicó que, al no recibir ninguna respuesta sobre el error, decidió guardarlo para almorzar al día siguiente.