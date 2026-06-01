Le pidieron unas pizzas por teléfono y el delivery descubrió algo conmovedor al llegar al domicilio

Un repartidor de pizzas compartió en redes sociales una experiencia tan inusual como emotiva que vivió durante una entrega. El pedido parecía uno más de la jornada, pero al llegar al domicilio se encontró con una escena inesperada que lo dejó sorprendido.

El protagonista de la historia es un joven que se presenta como Edilberto, oriundo de Cancún, Quintana Roo, México, quien relató su experiencia en TikTok bajo el usuario "ed7uno".

A través de un video, contó los desafíos de su trabajo como repartidor y, en el marco de una secuencia titulada "las razones por las que la pizza llega tarde", compartió una situación particular que vivió con un adulto mayor.



"Este hombre pidió una pizza solo para solicitar mi ayuda", expresó Edilberto en redes sociales. Según contó, no es la primera vez que el cliente recurre a este método, ya que en otras ocasiones también habría hecho pedidos de comida con el mismo fin.

El joven explicó que el hombre, que a simple vista se encuentra postrado en una silla de ruedas, necesitaba asistencia para poder acomodarse en su cama. "Se encuentra incapacitado, resultado de una embolia hace unos 10 años", detalló el joven.

Video: así repartidor de pizzas ayudó a un cliente que pidió su ayuda





A lo largo del video, se escucha al hombre indicarle al repartidor cómo debe asistirlo para poder incorporarse y avanzar hasta su cama. "Empújame, así, despacito", se lo escucha decir mientras intenta acomodarse.

Ya más cerca de la cama, Edilberto lo ayuda a sentarse en el lugar donde necesitaba llegar. "Pónmela aquí la pizza", le pide finalmente. El repartidor explicó que es la segunda vez que realiza una entrega al mismo cliente bajo esta particular situación.

Tras compartir la situación, el joven reflexionó sobre las exigencias que enfrentan los repartidores en su trabajo y señaló: "Así como solicitás la garantía como consumidor, deberías, como ser humano, tratar de comprender y descubrir todo lo que un repartidor experimenta, pasa, vive, tolera o sufre en cada viaje, durante todo el día".

Reacciones en redes al gesto del repartidor

Tras la viralización del video, muchos usuarios destacaron la actitud de Edilberto y valoraron su trabajo como repartidor, dejando mensajes de apoyo y reconocimiento en los comentarios de la publicación.

"Te quiero mucho repartidor de pizza que ayuda a las personas", escribió una seguidora, a lo que el joven respondió ampliando la idea sobre los roles y la empatía: "Motociclistas, choferes, hombres, niños, mujeres, perritus, michis, todos merecemos amor".

Así el repartidor de pizzas ayudó al adulto mayor (TikTok/@ed7uno).

Otra usuaria expresó: "Empatía. Cuando uno está en ese lugar comprende muchas cosas", y Edilberto coincidió al señalar que "mientras más experimentas, más aprendes", aunque también cuestionó la falta de compromiso de algunos: "Somos egoístas", indicó.

Entre los mensajes más repetidos, también se leyeron agradecimientos como: "Gracias por ayudar al abuelito. Gracias por eso, perdón por tan poco".