Pidió 30 botellas de fernet con 30 gaseosas por delivery y recibió la bronca del repartidor: "No soy un..."

Un chico realizó un pedido inusual de 30 botellas de fernet y 30 gaseosas, pero el repartidor, que trabaja en bicicleta, le avisó que no podía transportarlo. A partir de ese momento empezó un intercambio de mensajes que generó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

"Hola, Franco. No te puedo alcanzar el pedido. Es muy grande y estoy en bici", le escribió el delivery al cliente, que había realizado la compra a través de una aplicación.

Frente a la imposibilidad de concretar la entrega, el comprador contestó: "¿Y qué hago?", una reacción que muchos usuarios interpretaron como una falta de consideración ante las dificultades planteadas por el trabajador.

Sin perder el tono de la conversación, el delivery replicó: "Para arrancar, no pedir 30 gaseosas con 30 fernet", aunque el cruce de mensajes se puedo cada vez más picante.

Así empezó la discusión entre el cliente y el repartido (X/@porqueTTarg).

"No soy un flete": así siguió la discusión que se volvió viral

La conversación subió de tono cuando el repartidor propuso cancelar la compra y dividirla en dos pedidos. La alternativa no convenció al cliente, que respondió: "Yo ya hice el pedido, lo otro no me corresponde".

Ante la negativa, el trabajador volvió a explicar su situación y fue directo: "Claro, pero yo estoy en bici. No soy un flete". Lejos de aceptar el planteo, el usuario minimizó la magnitud de la compra, aseguró que eran apenas "un par de botellas" y le insistió con que las bebidas estaban siendo esperadas.

El intercambio generó un fuerte debate en redes sociales (X/@porqueTTarg).

Sin intención de ceder, el delivery contestó: "Dale, cancelá el pedido que estoy trabajando". La respuesta del otro lado no tardó en llegar: "¡Y por eso, laburá! Dale", un mensaje que despertó críticas entre quienes siguieron la historia en redes sociales.

Finalmente, el repartidor cerró el intercambio con una cuota de humor que se ganó la simpatía de muchos usuarios. "¿Cómo vas a pedir 30 Pepsi y 30 fernet? Invitá por lo menos", lanzó antes de ponerle fin a la discusión.

Así terminó la discusión (X/@porqueTTarg).

El debate que se armó en las redes sociales

La conversación comenzó a circular en X (ex Twitter) y acumuló comentarios de todo tipo. Mientras algunos usuarios consideraron razonable el reclamo del cliente, otros salieron a respaldar al repartidor y cuestionaron la falta de empatía hacia su situación.

"Banco al comprador porque el negocio debería poner un límite de compra si solo tienen una bici", opinó uno de los internautas, apuntando la responsabilidad hacia el comercio y no hacia quien realizó el pedido.

Del otro lado, una usuaria defendió al trabajador y fue mucho más crítica con la actitud del cliente. "Qué sorete es la gente, por Dios. No queda otra que empezar a educar a los poco empáticos a los bifes", escribió.

Entre los cientos de comentarios también aparecieron mensajes como: "Tanto quilombo para al final tirar un 'Invitá por lo menos'"; "¿Quién pide eso por aplicación? Vayan al super, conecten con la realidad"; y "El problema es la aplicación, ya que no filtra los pedidos o no pone un límite de productos".