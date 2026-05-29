Murió por unos minutos, volvió a la vida y dibujó lo que vio en ese tiempo: "No tengas miedo"

Una historia tan extraña como impactante se robó la atención de miles en los últimos días. Sucede que un hombre aseguró haber muerto durante unos minutos y, al volver a la vida, realizó un inquietante dibujo de lo que vio durante ese lapso.

El protagonista se llama Yusuff Shakur. Su relato volvió a poner sobre la mesa el debate sobre las experiencias cercanas a la muerte, un fenómeno que acumula testimonios de personas que hablan de túneles, luces, figuras y otras imágenes difíciles de explicar.

En el caso de Shakur, no existen hasta ahora registros médicos públicos que confirmen su situación clínica. Sin embargo, su historia y el dibujo que compartió no tardaron en viralizarse en redes sociales.

El dibujo que compartió tras su experiencia

Uno de los puntos que más llamó la atención de la historia de Yusuff Shakur fue el dibujo que realizó para intentar explicar lo que, según su relato, observó durante esos minutos.

La ilustración muestra una especie de estructura dividida en distintos niveles. En la parte inferior aparece la Tierra y, por encima, varias capas organizadas en forma de espiral que representarían diferentes planos de existencia.

El dibujo que hizo el hombre tras volver de la muerte.

Al describir esa imagen, el hombre aseguró que tuvo una perspectiva inusual del mundo. "El planeta estaba abajo. Parecía un juego de mesa o un escenario circular donde se podía ver todo al mismo tiempo", relató el hombre sobre su experiencia.

En la zona más alta del esquema ubicó una esfera que interpretó como una conciencia colectiva o una especie de "alma suprema". También afirmó que se encontró con una figura femenina luminosa que le transmitió calma.

Según contó, ese encuentro estuvo acompañado por un mensaje breve que todavía recuerda con claridad: "No tengas miedo".

Las diferentes teorías que surgieron tras el relato

Además de los niveles y figuras que aparecen en la ilustración, varios usuarios repararon en unos trazos que parecen conectar distintos planos. Para muchos, esos elementos recuerdan al llamado "cordón de plata" o "cordón dorado", conceptos presentes en diversas creencias espirituales.

A partir de esa interpretación, empezaron a aparecer comparaciones con corrientes esotéricas y filosofías que intentan explicar qué pasa después de la muerte. Algunos mencionaron la teosofía y otras visiones relacionadas con la existencia de distintos planos de conciencia.

La historia de este hombre despertó curiosidad y abrió todo tipo de debates en internet. Expertos, por su parte, señalan que no existen pruebas clínicas que permitan confirmar los hechos tal como fueron relatados.

El caso sigue siendo considerado un testimonio personal, pero el dibujo y las explicaciones que brindó su autor siguen generando preguntas, interpretaciones y discusiones entre quienes buscan respuestas sobre la muerte y las diferentes experiencias que la rodean.

La ilustración fue publicada inicialmente por el medio brasileño O Globo (GDA) y luego comenzó a circular en distintas plataformas digitales.