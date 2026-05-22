Se viene "Scary Movie": así es la pochoclera temática que sorprendió a los seguidores de la saga

El regreso de la franquicia "Scary Movie" causó nostalgia entre miles de fanáticos que crecieron viendo sus icónicas películas de parodia. Ahora, con el nuevo estreno cada vez más cerca, se confirmó una pochoclera temática creativa que muchos ya quieren conseguir.

El nuevo coleccionable tiene forma de bong, una pipa de agua para fumar, en un guiño directo a la esencia de la primera película y al recordado personaje Shorty Meeks, interpretado por Marlon Wayans.

La "palomera" cuenta con una base esférica transparente, donde se colocan los pochoclos, además de un tubo vertical con el logo de la película y otro lateral más pequeño que imita el quemador. Este último también podría utilizarse para agregar manteca líquida.

En el video promocional que presentó el producto, la pochoclera aparece envuelta en una densa nube de humo, una estética que rápidamente llamó la atención de los fanáticos de la saga.

Las redes sociales reaccionaron rápido cuando empezaron a viralizarse las primeras imágenes. Muchos usuarios pensaron que se trataba de una campaña de marketing o una simple broma relacionada con el humor de la franquicia. Sin embargo, el director Michael Tiddes confirmó que el balde se va a vender oficialmente en las salas de cine.

Furor por la pochoclera de "Scary Movie 6": ¿Se puede conseguir en Argentina?

Cabe aclarar que el producto se trata únicamente de un recipiente plástico coleccionable para pochoclos y no de un objeto funcional para fumar.

Además, se anunció el lanzamiento de cuatro versiones diferentes, cada una con distinto tamaño y precio, aunque los valores todavía no fueron revelados. La pochoclera temática llegará a cadenas de cine de Estados Unidos, México y varios países de Latinoamérica.

Así es la pochoclera oficial de "Scary Movie".

Por el momento, resta confirmar si el coleccionable también estará disponible en Argentina para el estreno de "Scary Movie 6", previsto para el 4 de junio de 2026.

Se espera que, con la llegada del nuevo mes, los cines renueven sus productos promocionales, incluidos vasos y baldes metálicos temáticos, momento en el que podría conocerse si esta llamativa pochoclera llegará al país.

El esperado regreso de "Scary Movie" a los cines

El regreso de "Scary Movie" se convirtió en uno de los lanzamientos más esperados de 2026 para quienes crecieron con las comedias y parodias de los 2000.

Después de más de una década sin nuevas películas tras el estreno de la quinta entrega en 2013, la franquicia vuelve a los cines con una nueva historia y el humor absurdo de siempre.

Uno de los detalles que más entusiasmo generó entre los fanáticos es el regreso de los creadores originales de la saga: Keenen Ivory Wayans, Shawn Wayans y Marlon Wayans.

Los hermanos estuvieron detrás de las dos primeras películas, consideradas por muchos como las mejores de toda la franquicia.

"Scary Movie" tendrá su estreno el 4 de junio en los cines de Argentina.

Ahora, casi 20 años después, los Wayans volverán a trabajar juntos en la franquicia como guionistas y productores de esta nueva película. El proyecto también contará con la participación de Rick Alvarez, conocido por su trabajo en "¿Y dónde está el fantasma?".

Qué películas parodiará la nueva entrega





La nueva película tiene previsto su estreno mundial en cines para el 12 de junio de 2026. Además, el proyecto apostará por un detalle muy comentado entre los fanáticos: el filme llevará simplemente el nombre "Scary Movie", siguiendo la tendencia actual de Hollywood de revivir franquicias clásicas con el mismo título original.

El cine de terror cambió por completo desde 2013 y eso le dará a la película muchísimo material para burlarse con su clásico humor absurdo.

Entre las cintas que podrían ser parodiadas aparecen "El legado del diablo", "Midsommar", "Háblame" y "Sonríe", algunos de los últimos mayores éxitos recientes del género.

Los fanáticos podrán ver nuevamente a Anna Faris y Regina Hall, en sus icónicos papeles de Cindy y Brenda. Además, Dave Sheridan confirmó su regreso como el recordado Oficial Doofy, personaje que volverá a cruzarse con Ghostface.