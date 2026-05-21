Furor por la pochoclera de Baby Yoda: el coleccionable que todos quieren para ver "The Mandalorian and Grogu"

El universo de Star Wars se enciende de la mano de"The Mandalorian and Grogu", la película que vuelve a despertar la locura entre los fanáticos. Y con su estreno en cines, una pochoclera temática de Baby Yoda genera furor en redes sociales y ya se perfila como uno de los coleccionables más buscados.

El recipiente replica la icónica cápsula flotante del personaje y suma terminaciones texturizadas en su vestimenta, con un diseño que apuesta por un alto nivel de detalle y apunta directo a los fanáticos de Star Wars.

La disponibilidad de la pochoclera cambia según el país y la cadena de cines encargada de venderla. Por ahora, ninguna empresa de Argentina confirmó su llegada, pero no se descarta que pueda aparecer en las próximas semanas.

Además de la clásica "palomera", nombre con el que se conoce al recipiente en varios países, distintas cadenas también lanzaron vasos temáticos y baldes metálicos con ilustraciones inspiradas en "The Mandalorian and Grogu".

La propuesta busca que quienes vayan al cine puedan llevarse un recuerdo especial de la película tras la función.

La recomendación principal es revisar la web de la cadena de cine donde pensás ver la película, consultar qué coleccionables estarán disponibles y, si existe la opción, comprarlos online antes de ir a la sala.

Aunque la película recién llega a los cines, se trata de uno de los estrenos más esperados y muchos productos promocionales podrían agotarse rápido.

De qué trata "The Mandalorian and Grogu", la nueva película con Baby Yoda que llega a los cines

"The Mandalorian and Grogu" desembarca este jueves 21 de mayo en los cines de Argentina y ya aparece entre los estrenos más esperados por los fanáticos de Star Wars. La película contará con funciones en formatos 2D, 3D, 4D E-Motion y salas premium, según la cadena elegida.

La historia marca el regreso de la franquicia a la pantalla grande luego del cierre de la saga Skywalker en 2019 y retoma directamente los acontecimientos vistos en la serie de Disney+.

"The Mandalorian and Grogu" llegó a los cines argentinos este jueves 21 de mayo.

En esta nueva etapa, la galaxia atraviesa un momento de tensión tras la caída del Imperio Galáctico, aunque distintos grupos imperiales todavía buscan reorganizarse en las sombras.

En medio de ese escenario aparece nuevamente el querido dúo formado por el mandaloriano Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, y el pequeño Baby Yoda, quien vuelve a convertirse en una de las grandes atracciones de la historia.

Entre persecuciones, enfrentamientos y nuevas amenazas, ambos deberán emprender una misión clave para ayudar a la debilitada Nueva República.