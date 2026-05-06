La comedia romántica coreana que se posicionó como una de las más vistas del momento: ¿dónde puede verse?

Las plataformas de streaming renuevan su catálogo de películas y series con el objetivo de encontrar una historia atractiva para disfrutar durante el fin de semana, abarcar la mayor cantidad de géneros y evitar que los usuarios migren hacia otras alternativas. En este contexto, una serie coreana se ubicó entre las diez más vistas en la actualidad.

Se trata de "La Corona Perfecta", una serie de comedia y drama, que cuenta con tan solo 8 capìtulos que se convirtió en uno de los grandes éxitos de Disney por debajo de "El Encargado".

En esta producción ambientada en la época monárquica, una familia real se enfrenta a un conflicto luego de que uno de los integrantes de la familia comience un vìnculo secreto que los limita constantemente.

"Un romance interclasista entre un príncipe que solo tiene su estatus y una mujer que carece de el", detalla la sinopsis oficial de la miniserie que ocupa el puesto 7 de las producciones de Disney.

De que trata "La corona perfecta"

La serie coreana sigue a un joven matrimonio que deben luchar contra el prejuicio social debido a que Sung Hee-joo, una joven empresaria de la élite nacional se encuentra limitada en su relación con le príncipe Yi-wan, que vive sin ningún tipo de bien propìo a pesar de tener una familia de linaje.

Los caminos de ambos se encuentran con el objetivo de poder sobrevivir en un mundo en el que deben intentar mantener una fachada impecable, pero que se encuentran combatiendo contra una perfecciòn inalcanzable.

La Corona Perfecta es una de las producciones más vistas de Disney.

La joven protagonista, una mujer de linaje noble que cayó en desgracia, destaca por su inteligencia estratégica mientras que el príncipe heredero se encuentra a la expectativa de un colapso a pesar de que buscan su caída. Ambos llevaran adelante un romance interactual y emocional en el que se tienen que centrar en la confianza para afrontar las diferentes problemáticas que conlleva una vida en la realeza.

El elenco de esta producción está integrado por IU (como Seong Hee-joo), Byeon Woo-seok (como el Gran Príncipe Lee Ahn) y Noh Sang-hyun (como Min Jeong-woo). La dirección estuvo a cargo de Park Joon-hwa y Bae Hee-young.