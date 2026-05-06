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LA PAVADA

Tras confirmar la quinta temporada de "El Encargado", el rodaje del proyecto de Guillermo Francella fue puesto en pausa: los motivos

Según La Pavada, hay una razón puntual para este nuevo cronograma de filmación. ¡Mirá los detalles en la nota!

Guillermo Francella volvió a situarse en el centro de la escena tras la confirmación oficial de que "El Encargado" tendrá una quinta temporada. Sin embargo, la noticia generó un impacto total al conocerse que el rodaje del proyecto que protagoniza el actor fue puesto en pausa técnica, postergando el regreso del portero más famoso de la televisión. Esta decisión de la producción despertó una ola de especulaciones sobre el futuro de la saga, marcando un quiebre en el ritmo de lanzamientos habitual para priorizar nuevos relatos dentro del mismo universo de ficción.

Tras confirmar la quinta temporada de "El Encargado", el rodaje del proyecto que protagoniza Guillermo Francella fue puesto en pausa: los motivos
Tras confirmar la quinta temporada de "El Encargado", el rodaje del proyecto que protagoniza Guillermo Francella fue puesto en pausa: los motivos

Según informó La Pavada de Diario Crónica, ya estrenado "El encargado 4" con Guillermo Francella, que produjeron y dirigieron Gastón Duprat y Mariano Cohn, donde Arturo Puig hace de presidente de la Nación, Puma Goity, cameo de Brandoni, Darío Barassi, Mirta Busnelli y María Abadi, se viene una quinta. La grabarían después de "Zambrano", la vida del abogado con Goity y elenco joven.

El carismático personaje de Francella deberá esperar su turno para volver al set. La decisión estratégica de Duprat y Cohn de enfocarse primero en la historia de Zambrano responde a una expansión de la franquicia que busca capitalizar el éxito de sus figuras secundarias más fuertes. Mientras se termina de definir el elenco joven que acompañará al abogado en su propia ficción, la expectativa por la quinta entrega de la serie original sigue creciendo, consolidando este universo narrativo como uno de los más potentes del mercado actual.  

El Puma Goyti en "El Encargado 4".
El Puma Goyti en "El Encargado 4".

El arrollador éxito de este mundo de ficción vuelve a demostrar que sus personajes han logrado una conexión única con el público. Lo sucedido con la postergación de las grabaciones deja un precedente sobre cómo las grandes productoras gestionan sus tiempos para mantener la calidad de sus contenidos más exitosos.

 El fenómeno de Eliseo apenas comienza a escribir un nuevo capítulo, marcando una nueva etapa donde la paciencia de los seguidores será clave para el gran regreso de una de las producciones más discutidas y celebradas de los últimos años.

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