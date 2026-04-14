"El encargado", la serie con Guillermo Francella, estrena su cuarta temporada: ¿Es el final de Eliseo?

En las últimas horas, Disney+ lanzó junto a Hulu el tráiler oficial de la cuarta temporada de "El encargado", la exitosa serie protagonizada por Guillermo Francella. La cuenta regresiva para el estreno ya está en marcha y se especula con el final del personaje de Eliseo Basurto.

"Descanza en paz, Eliseo", dice la frase que acompaña el afiche de "El encargado 4", cuya fecha de estreno es el 1º de mayo, especial Día del Trabajador.

"El encargado 4" se estrena el 1º de mayo en Disney+.

En el avance de la serie se observa que Eliseo Basurto (Guillermo Francella) concreta su encuentro con el Presidente de la Nación, papel que interpretará Arturo Puig. Cabe recordar que en la tercera temporada, el personaje principal había sido llamado por el mandatario para una reunión personal en la Casa Rosada. Ahora, finalmente, se supo que fue convocado para trabajar para él.

Además, la trama girará en torno al destierro de Eliseo del edificio, ya que Matías Zambrano, el abogado que tendrá su spin-off en la plataforma, se propondrá echarlo de una vez por todas.

También se observará la actuación de Peto Menahem, personaje que junto a Zambrano consigue la restricción perimetral para Eliseo. Por último, se verá el regreso de Clarita (Claudia Fontán), la esposa del polémico encargado de edificios.

"El encargado 4" se estrena el 1º de mayo en Disney+.

Los rumores en torno a la muerte de Eliseo Basurto surgieron por el final del tráiler, ya que en una escena Matías Zambrano atiende el teléfono y absorto le cuenta a su mujer que "se murió Eliseo". "El final de Eliseo está pronto", escribió al respecto Disney+.