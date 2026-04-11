"Zambrano", el spin-off de "El Encargado": se conocieron las primeras imágenes del Puma Goity en el rodaje

Tal fue el éxito de "El Encargado", la serie protagonizada por Guillermo Francella, que Disney+ decidió avanzar con su spin off. "Zambrano", la nueva ficción, pondrá el foco en Matías Zambrano, el personaje interpretado por Gabriel "El Puma" Goity. En medio de la expectativa por su estreno, se conocieron las primeras imágenes del rodaje.

El proyecto recuperará a uno de los personajes más recordados de la historia original. Zambrano, que supo enfrentarse a Eliseo Basurto, ahora pasará al centro de la escena con un relato propio.

Según se adelantó, la trama mostrará a un abogado penalista exitoso en lo profesional pero con conflictos en su vida personal. La historia buscará explorar su costado más oscuro, con un tono que combinará drama y humor negro, una marca característica del universo creado por Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Las primeras imágenes de "Zembrano". (Foto: Instagram/ @disneyplusla).

La serie mantendrá la identidad de la producción original. La dirección estará a cargo de Martín Hodara y la realización será de Pampa Films, el mismo equipo detrás de "El Encargado". Esto garantiza continuidad estética y narrativa dentro de la saga.

Las primeras imágenes de "Zembrano". (Foto: Instagram/ @disneyplusla).

Las grabaciones arrancaron en marzo de 2026 y en las últimas horas salieron a la luz las primeras imágenes de Goity en pleno set. Si bien no hay confirmación oficial, se estima que la trama se ubicará cerca del final de la cuarta temporada de la serie original. El estreno está previsto para mediados de 2027 en Disney+.

Las primeras imágenes de "Zembrano". (Foto: Instagram/ @disneyplusla).

Con este anuncio, la plataforma refuerza su apuesta por la ficción argentina, luego de confirmar también una nueva temporada de "El Encargado". El éxito de la historia de Eliseo Basuarto impulsa este spin-off, que marcará además el primer protagónico de Goity en una serie de esta magnitud en la plataforma.