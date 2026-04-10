Soledad Silveyra vuelve a la ficción con un intrigante thriller para Netflix: el elenco estelar que integrará

Soledad Silveyra es una actriz argentina con años de trayectoria, que en este último tiempo fue recordada por su paso en la conducción de "Gran Hermano", formato que cumplió 25 años y al que supo añadirle su impronta, siendo la primera conductora femenina. Al margen de ello, se conoció que la artista volverá a la ficción de la mano de la plataforma de streaming Netflix.

Según La Pavada de Diario Crónica, tras hacerse una radiografía por una fisura de costilla, Soledad Silveyra cumplió con la función de "¿Quién es quién?" -que va de miércoles a domingos- junto a Beto Brandoni. Y firmó contrato de confidencialidad para la serie "Crimen desorganizado" que empieza a grabar en breve. Con Celeste Cid, Marco Antonio Caponi, Matías Mayer, Benjamín Amadeo, Miguel Ángel Rodríguez y Martín Bossi. Por otra parte, confirmó su separación de José Luis Vázquez.

"Crimen desorganizado", la nueva serie con Soledad Silveyra que llegará a Netflix en 2027.

"Un thriller cruento y delirante donde cada secreto tiene precio y nadie sale limpio", dice la breve sinopsis de Netflix de esta producción, cuyo estreno será en 2027.

En su visita en "El diario de Mariana" (América TV), Soledad Silveyra contó que estaba entusiasmada porque volvería a filmar con una plataforma. "No te puedo decir nada. No sé cómo voy a hacer con el teatro porque hay que levantarse a las 6.30 de la mañana. Yo soy más de la noche", afirmó sin dar demasiados detalles. Finalmente, se reveló el proyecto que trae la actriz entre manos.