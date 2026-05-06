Marley vuelve a ser noticia tras confirmarse su próximo destino internacional para su clásico ciclo de viajes, "Por el Mundo". La noticia generó un impacto total al conocerse que el conductor se prepara para entrevistar a una de las figuras más importantes de la música urbana global, consolidando el éxito de su programa en una temporada cargada de kilómetros y figuras de primer nivel.

Marley viaja a Colombia para entrevistar a una mega estrella internacional: los detalles de un encuentro que promete

Acompañado por su equipo habitual, el presentador busca capturar la esencia de este ídolo en su tierra natal, prometiendo imágenes y declaraciones que se volverán virales en cuestión de minutos. Además, la expectativa crece en torno a su regreso triunfal al país, ya que la gala de los "Martín Fierro" lo tiene como uno de los grandes favoritos de la terna.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, Marley no para. Trabajazo eso de ir y venir todo el tiempo. Llega de China con Sofi Martínez donde grabaron con Juan Cruz Costabel, cantante de la banda Agapornis, y la semana que viene viajan a Medellín. Va con Sofi a entrevistar a Maluma en "Por el mundo". Vuelve justo para el "Martín Fierro" y está nominado como conductor, de modo que podría ir.

Marley va a entrevistar a Maluma en "Por el mundo".

Respecto al vínculo entre ambos, este viaje a Medellín se perfila como un reencuentro lleno de complicidad, ya que la excelente relación entre el conductor y el cantante es bien conocida por el público. El hecho de que ya se conozcan facilitará que la entrevista para "Por el mundo" en tierras colombianas sea mucho más que un simple reportaje, permitiendo que el artista se abra en una charla íntima

El arrollador ritmo de trabajo de la estrella de Telefe vuelve a demostrar por qué es el referente indiscutido de los programas de viajes. Lo sucedido con esta nueva aventura internacional deja un precedente sobre la capacidad de producción para alcanzar a las figuras más codiciadas del mundo.



