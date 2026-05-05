Confirman que "El encargado", la serie con Guillermo Francella, tendrá quinta temporada: los nuevos planes de Eliseo

En las últimas horas, una feliz noticia se conoció para los fanáticos de "En encargado": la plataforma de streaming Disney+ confirmó que habrá quinta temporada de la exitosa serie protagonizada por Guillermo Francella.

La novedad fue anunciada en los créditos finales del último capítulo de la cuarta temporada, cuyo estreno fue el 30 de abril. Pero, para los distraídos que no llegaron a esa parte, el servicio de streaming compartió el anuncio en sus redes sociales, con un video que deja entrever parte de la nueva trama.

"Hola, buenos días. Soy Eliseo Omar Basurto. Tengo ingresos fijos demostrables, una moderada fortuna y casa propia. No tengo vicios, ni enfermedades preexistentes. No me gusta leer, tampoco la música, ni el cine, ni el teatro, ni la televisión. Mi única fuente placer es mi propia mente", dice el personaje de Guillermo Francella, quien se filma para una presentación en modo selfie.

La parte más llamativa vino después, cuando Eliseo, de 63 años, comenta una búsqueda personal que decidió emprender: "El motivo de este anuncio es encontrar novia con opción a concubinato", reveló.

Se viene la quinta temporada de "El encargado".

Según se pudo observar en el primer vistazo de la quinta temporada, el polémico encargado de edificio publicó el video en una aplicación de citas, llamada "Quiereme".

Esto quiere decir que el protagonista se sumergirá en un costado más personal, íntimo y poco explorado hasta el momento, dado que su exesposa, el papel interpretado por Claudia Fontán, a quien le acuñó distintas causales de muerte a lo largo de la serie.

Hasta el momento, no hay fecha estimada del estreno de "El encargado 5". Cabe recordar que Hulu y Disney+ producen el spin-off sobre el personaje de Matías Zambrano (Gabriel "El Puma" Goity), por lo que habrá que ver qué producción será lanzada antes y después por la plataforma.