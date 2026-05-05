Lorena Toso y Denise Slucki: Las gafas como protagonistas en la pantalla de Crónica

Las gafas han dejado de ser un elemento funcional para convertirse en el accesorio protagonista de los looks en Crónica, donde las tendencias de este 2026 priorizan la personalidad y la fuerza visual. Este cambio de paradigma en el estilo televisivo demuestra cómo un accesorio clave puede redefinir un atuendo por completo, aportando un aire de intelectualidad moderna y vanguardia.

Lorena Toso: la fuerza del diseño retro por Rosho Oficial

Para su reciente aparición, Lorena Toso sorprendió con una elección que grita sofisticación y carácter. Vistió un chaleco blanco de estructura impecable de la firma Rosho Oficial, superpuesto a un top en tono visón que resalta su frescura.

Denise Slucki: modernidad y color con Bliss Baires

Por otro lado, Denise Slucki se inclinó por una estética mucho más vibrante y lúdica. La conductora lució un blazer rojo intenso sobre una remera blanca con estampa "Seafood Lover", una apuesta de Bliss Baires que fusiona lo casual con lo formal de manera magistral.

Tanto Lorena Toso como Denise Slucki confirman que, en el 2026, las gafas son mucho más que una necesidad: son el corazón de un estilismo con identidad propia en la pantalla.