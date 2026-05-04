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FARÁNDULA

Mirtha Legrand reapareció tras su problema de salud y dio señales de su evolución: la foto

"La Chiqui" volvió a mostrarse luego del cuadro bronquial que la mantuvo en reposo y dejó entrever cómo avanza su recuperación en el plano personal. ¡Mirá la imagen, en la nota!

En los últimos días, la salud de Mirtha Legrand generó una fuerte preocupación en el ambiente artístico. "La Chiqui" atravesó un cuadro bronquial que la obligó a suspender su actividad durante tres semanas para guardar reposo. Sin embargo, en las últimas horas se conoció una imagen que la muestra nuevamente rodeada de su círculo íntimo, lo que llevó tranquilidad a sus seguidores.

Con la evolución favorable de su estado, la conductora de 99 años comenzó de a poco a retomar su rutina social dentro de su hogar. Tras recibir el alta médica por su bronquitis ya controlada, el sábado organizó una reunión íntima para celebrar el cumpleaños de Elvira, su asistente y mano derecha, quien la acompaña desde hace más de treinta años.

Además, según se pudo saber, el domingo Legrand volvió a sus tradicionales encuentros de la tarde, con té y masitas, una costumbre que mantiene desde hace años. Pequeños gestos que marcan su recuperación y su deseo de retomar sus actividades cotidianas.

Cabe recordar que Mirtha estuvo tres semanas bajo tratamiento con antibióticos, luego de asistir al teatro a ver "Rocky", donde el aire acondicionado habría afectado de lleno su salud y desencadenado el cuadro que la afectó.

Mirtha Legrand celebró el cumpleaños de Elvira.&nbsp;
Mirtha Legrand celebró el cumpleaños de Elvira. 

A sus 99 años, La Chiqui ya muestra señales de querer retomar su actividad laboral. En ese sentido, le envió un mensaje a Ángel de Brito donde expresó: "Estoy casi totalmente repuesta. La semana que viene retomo mi programa", dejando entrever que su regreso a la televisión sería inminente.

Mirtha Legrand: todo sobre el rating de "La Noche de Mirtha", su edad y su nieta Juana Viale

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