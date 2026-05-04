Mariela Fernández y Melina Fleiderman definen el duelo de estilos en Crónica TV

Las condcutoras Mariela Fernandez y Melina Fleiderman redefinen la moda televisiva con looks frescos que marcan las tendencias del momento, consolidando un estilo único frente a las cámaras de Crónica TV. Esta búsqueda de versatilidad demuestra cómo las prendas cotidianas pueden elevarse para la pantalla chica mediante combinaciones inteligentes y una curaduría atenta a los detalles.



Mariela Fernández por Rosho Oficial

Para su segmento, Mariel Fernández apostó por la fuerza y comodidad del estilo urbano. Vistió una remera blanca de algodón de la firma Rosho Oficial, cuya estampa tipográfica metalizada con la frase "Yes to peace" ("sí a la paz") funciona como una declaración de intenciones que aporta un tono descontracturado y moderno al estudio.

Detalle clave: Combinó la prenda superior con un pantalón oscuro de estilo cargo y un cinturón de cuero con apliques metálicos, otorgándole una impronta sutilmente rockera a su propuesta diaria.

Beauty look: Optó por llevar el cabello suelto y lacio, acompañando la soltura general de un conjunto pensado para el dinamismo del vivo.

Melina Fleiderman con Happy Clothes

En contraposición, Melina Fleiderman eligió una estética más clásica y luminosa que nunca pasa de moda. La conductora lució una blusa de la marca Happy Clothes destacada por sus rayas verticales en tonos mostaza y blanco, un diseño de mangas tres cuartos que incluye un delicado lazo en el escote.

Complementos: Acompañó esta pieza vibrante con un pantalón de jean azul de corte ajustado, demostrando que el denim sigue siendo un aliado infalible para lograr una silueta cómoda y armónica frente al lente.

Identidad visual: Su peinado recogido y relajado terminó de coronar una imagen que transmite frescura, cercanía y calidez para la franja informativa.

Tanto Mariel Fernández como Melina Fleiderman dejan en claro que no hace falta recurrir a la sastrería rígida para proyectar autoridad en la televisión actual.