Mariela Fernández y Melina Fleiderman definen el duelo de estilos en Crónica TV
Las conductoras imponen su impronta personal con elecciones únicas. ¡Descubrí todos los detalles de sus apuestas de moda!
Las condcutoras Mariela Fernandez y Melina Fleiderman redefinen la moda televisiva con looks frescos que marcan las tendencias del momento, consolidando un estilo único frente a las cámaras de Crónica TV. Esta búsqueda de versatilidad demuestra cómo las prendas cotidianas pueden elevarse para la pantalla chica mediante combinaciones inteligentes y una curaduría atenta a los detalles.
Mariela Fernández por Rosho Oficial
Para su segmento, Mariel Fernández apostó por la fuerza y comodidad del estilo urbano. Vistió una remera blanca de algodón de la firma Rosho Oficial, cuya estampa tipográfica metalizada con la frase "Yes to peace" ("sí a la paz") funciona como una declaración de intenciones que aporta un tono descontracturado y moderno al estudio.
Detalle clave: Combinó la prenda superior con un pantalón oscuro de estilo cargo y un cinturón de cuero con apliques metálicos, otorgándole una impronta sutilmente rockera a su propuesta diaria.
Beauty look: Optó por llevar el cabello suelto y lacio, acompañando la soltura general de un conjunto pensado para el dinamismo del vivo.
Melina Fleiderman con Happy Clothes
En contraposición, Melina Fleiderman eligió una estética más clásica y luminosa que nunca pasa de moda. La conductora lució una blusa de la marca Happy Clothes destacada por sus rayas verticales en tonos mostaza y blanco, un diseño de mangas tres cuartos que incluye un delicado lazo en el escote.
Complementos: Acompañó esta pieza vibrante con un pantalón de jean azul de corte ajustado, demostrando que el denim sigue siendo un aliado infalible para lograr una silueta cómoda y armónica frente al lente.
Identidad visual: Su peinado recogido y relajado terminó de coronar una imagen que transmite frescura, cercanía y calidez para la franja informativa.
Tanto Mariel Fernández como Melina Fleiderman dejan en claro que no hace falta recurrir a la sastrería rígida para proyectar autoridad en la televisión actual.