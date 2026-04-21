Crónica Looks: las conductoras del canal marcan tendencia con la prenda clave del otoño 2026

En clave fashion, los looks de las celebridades vuelven a dar pistas sobre las tendencias que pisan fuerte. Esta vez, las conductoras de Crónica coincidieron en una elección que ya se instala como imprescindible del otoño 2026. Ideas actuales, impronta sofisticada y una prenda que se reinventa para ocupar un lugar central en cualquier guardarropa.

Melina Fleiderman

Melina Fleiderman apostó por un conjunto oscuro de líneas sastreras que transmite elegancia y presencia. El chaleco aparece como pieza protagonista dentro del outfit, reemplazando al blazer tradicional y aportando una estética más liviana. El resultado es moderno, versátil y perfecto para un estilismo urbano con personalidad.

Lorena Toso

Lorena Toso eligió llevar el chaleco abierto, en una versión más relajada y canchera. Combinado con otras prendas de sastrería, logra un equilibrio entre formalidad y frescura. La elección suma movimiento al look y demuestra cómo esta pieza puede adaptarse a distintos estilos sin perder sofisticación.

María Paz

María Paz, en tanto, se inclinó por una paleta en tonos tierra que refuerza la identidad de la temporada. El chaleco, integrado en un conjunto armónico, estiliza la silueta y aporta calidez. La apuesta confirma que esta prenda funciona tanto en outfits monocromáticos como en combinaciones más jugadas.

Así, entre tendencias, ideas y apuestas fashion, el chaleco sastrero se consolida como el gran protagonista del otoño 2026. Una pieza comodín, elegante y adaptable que transforma cualquier look y se posiciona como el nuevo básico infaltable del guardarropa.