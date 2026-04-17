Vanguardia en Crónica TV: Las claves de Verónica Franco y Mariela Fernández para dominar el aire con sello propio

La imagen en la pantalla de noticias ha evolucionado hacia un terreno donde la personalidad y la curaduría de marcas locales tienen un rol protagónico. En esta oportunidad, Verónica Franco y Maru Fernández demuestran que es posible mantener el rigor profesional sin renunciar a las tendencias más audaces en Crónica TV.

El minimalismo nocturno de Verónica Franco por Meferti

Con una apuesta que redefine el concepto de elegancia urbana, Verónica Franco se inclinó por una combinación de texturas de alto impacto. La periodista lució un top de mangas largas en tono visón con un escote cuadrado que aporta estructura, firmado por Meferti Moda. El diferencial de su outfit fue el pantalón de efecto cuero en corte wide leg, una pieza que otorga una imagen fuerte y moderna frente a cámara. El estilismo se elevó con un collar de eslabones y círculo central de Luna Garzón, logrando un equilibrio perfecto con el maquillaje de Mila Marzi.

El sastrero renovado de Mariela Fernández con Enede Oficial

Por otro lado, Maru Fernández apostó por una de las fórmulas más efectivas de la temporada: el blazer como pieza central de un look relajado. La conductora eligió un saco estructurado en gris azulado de la firma Enede Oficial, que combinó con un top satinado oscuro para generar un contraste de brillos sutil. Al integrar jeans negros ajustados y un cinturón con hebilla de diseño orgánico, Maru logró una silueta que proyecta frescura y dinamismo, ideal para el ritmo informativo de la señal. Al igual que su colega, contó con el trabajo de Mila Marzi para resaltar sus facciones con un acabado natural y profesional.

Estas elecciones confirman que la moda en Crónica TV no conoce de moldes fijos, sino que se construye a partir de la identidad de cada una de sus figuras.