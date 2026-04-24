Melina Fleiderman y Liliana Caruso: las claves de sus looks otoñales en la pantalla de Crónica TV

La pantalla de Crónica TV se transforma esta temporada con las apuestas de Melina Fleiderman y Liliana Caruso, quienes utilizan el diseño para proyectar una imagen de frescura y autoridad. Entre las tendencias de este otoño, ambas conductoras logran capturar la atención a través de una curaduría de prendas que prioriza los colores sólidos y las líneas modernas, consolidándose como referentes de la moda en los medios.

Melina Fleiderman: la luminosidad del blanco

Para el segmento del mediodía, Melina Fleiderman se inclinó por una propuesta que transmite transparencia y frescura absoluta. La periodista lució un conjunto "total white" de la firma Happy Clothes, compuesto por una musculosa de satén con detalles de encaje en el escote y pantalones de corte wide leg en denim claro. Bajo el maquillaje de Mila Marzi, este look minimalista funciona como un respiro visual potente, ideal para liderar la franja horaria más dinámica del canal.

Liliana Caruso: autoridad en verde esmeralda

Por su parte, Liliana Caruso apostó por la fuerza de los tonos joya para marcar su presencia en el estudio. Con el asesoramiento de Look y Arte Estilismo, la conductora vistió un impecable blazer en verde esmeralda de Adrilen Moda, que combinó con una musculosa básica en verde salvia y pantalones negros ajustados. Esta elección cromática no solo resalta su seguridad frente a los micrófonos, sino que también establece un estándar de sofisticación sastrera que define su identidad periodística en esta temporada.

Tanto Melina Fleiderman como Liliana Caruso dejan claro que, en medio del ritmo informativo, la elección del vestuario es una declaración de intenciones que refuerza su mensaje.