Desakta2, la nueva sangre del cuarteto: "Nos está faltando el hit que nos haga masivos..."

@perez_daro

Desakta2 se convirtió en uno de los grupos de cuarteto con mayor crecimiento de los últimos tiempos. Tienen hits que suenan en cada baile, una nominación a los Premios Gardel y una legión de seguidores que los sigue a todos lados. Joaco Martín y Fer Olmedo, las dos voces del proyecto, pasaron por Buenos Aires en una gira promocional y charlaron con DiarioShow. Repasaron su trayectoria, la evolución del género y los planes para la gran cita del 19 de agosto en el Movistar Arena.

Los primeros pasos en Buenos Aires

Sobre aquel comienzo en la escena porteña, los cantantes repasan los primeros pasos con claridad. "Tuvimos nuestra llegada acá a Buenos Aires hace 4 años y medio. Ni bien empezamos, nos invitaron con Uruguay en un Gran Rex. Esa fue nuestra primera vez que pisamos Buenos Aires", recuerda Joaco Martín. Después vinieron las presentaciones en boliches, bailantas y la Trastienda. "Desde ahí fue escalonado el crecimiento en convocatoria", agrega. La banda llegó sin demasiadas expectativas y se encontró con una recepción que los sorprendió.

El salto de capacidad entre una sala y otra es abismal. Pasar del Rex a la Trastienda, o de ahí a un estadio, implica números muy distintos. "Es 50 y 50: un acto de fe y convocatoria medianamente prevista", explica Fer Olmedo. Esa fórmula, mitad fe y mitad cálculo, los acompañó durante toda la carrera.

La explosión en Córdoba

En Córdoba vivieron esa curva en tiempo récord. Los jueves se convirtieron en su cuartel general. Arrancaron en un lugar para 150 personas. La gente respondió y se mudaron a la vuelta, a una sala de 500. De ahí saltaron a El Rey, donde hoy convocan entre 1500 y 2000 personas cada semana. Pero no se detuvieron allí.

"De ahí pegamos un salto a nuestro primer Quality espacio, que era para 4000, y después a la Plaza de la Música, para 7000 u 8000 personas. El sábado pasado hicimos Plaza de la Música. Ya van 27 plazas de la música. Y de ese pasamos a Complejo Forja, donde fueron casi 17000 personas", detalla Joaco. Todo esto en apenas cuatro años y medio. La banda celebra cada logro sin perder de vista que el vértigo también asusta.

"Siempre anhelamos con tocar en Plaza de la Música, tocar en Forja y gracias a Dios se nos dio", completa Fer.

El tiempo y el trabajo

Cuando el entrevistador señala que las cosas les están pasando muy rápido, los músicos asienten pero matizan. "Son 4 años y medio. Vamos por el quinto año en octubre o noviembre de este año. Pero 5 años donde pasaron muchas cosas, conocimos mucha gente, tuvimos la posibilidad de grabar con muchos colegas y tener la aceptación de ellos, que para nosotros era muy importante", dice Joaco. "Es poco tiempo, pero tampoco es tan poco tiempo. Depende de cómo lo veas. Para nosotros es a morir", remata.

La nueva generación del cuarteto

Sobre el lugar que ocupan en la escena actual, los cantantes reconocen que forman parte de una nueva ola de artistas que llegó masivamente a todo el país. Aseguran que el fenómeno posterior a la pandemia y los casos de La K'onga y La banda de Carlitos como otro ejemplo de crecimiento explosivo.

"Creemos que si bien lo que hacemos se cataloga como cuarteto característico, el cuarteto está en auge o en crecimiento. El cuarteto más moderno, claramente. Consideramos que hay que tratar de tener algún diferenciador respecto a otras bandas, para ir marcando un estilo propio", explica Fer. La fusión con guaracha, con ritmos brasileños o con toques de cumbia les permitió encontrar una identidad.

"Estamos en la libertad hoy de poder probar y buscar distintos géneros para fusionar. Está buenísimo porque eso va enriqueciendo el género, ampliándolo y adaptando artistas de otros géneros al cuarteto", agrega.

La grieta del cuarteto: tradición versus modernidad

Sobre la tensión entre el cuarteto clásico y las nuevas corrientes, los músicos reconocen que existe una grieta. "Hay gente que no le gusta lo nuevo y que le gusta lo de hace un par de años atrás. No está mal. Cada persona es libre de decidir qué escuchar", dice Joaco. Pero aclara que también hay mucho público que disfruta las dos cosas. "Vemos en los bailes parejas grandes que van y disfrutan nuestro cuarteto. Está buenísimo. No deja de ser música", agrega.

Fer Olmedo profundiza en el análisis. "Considero que debería existir una creación oficial de subgéneros dentro del cuarteto. Como pasa con la cumbia: cumbia romántica, cumbia 420, cumbia villera. El cuarteto es todo. El tema es que es un género muy propio, la gente le tiene un gran cariño y existe ese arraigo de no cambiar esto porque nos representa. Pero el cuarteto nació de fusión de otras cosas", explica.

Y tira una definición precisa: "El cuarteto no va a morir nunca porque las canciones y el estilo están marcados en referentes como La Mona. No es que porque nosotros hacemos esto, La Mona dejó de hacer lo que hace. Apareció una nueva generación, cataloguémosla como lo que es: cuarteto moderno, cuarteto trap, como le guste más".

Y continúa: "Que la gente sepa que el cuarteto no cambió. El cuarteto sumó nuevos referentes que hacen el género a su forma. Como pasó con el rock, que tiene cuántas ramas".

Recientemente, Desakta2 sacó un tema con Hernán Coronel, de Malafama. "Quedó muy linda. Yo estaba sorprendido porque pensé que no iba a quedar. Cuando vi la notificación, conocía la canción por el tecladillo y dije ‘ah, no'. Me gustó cómo quedó la vuelta", confiesa Joaco. El entrevistador le preguntó si para un oyente más tradicional esa canción podía sonar como algo que pone en peligro el género. "Nada que ver. El jueves sale un tema de cuarteto más convencional. Esto es algo distinto. Si no te gusta, pues tiene otro tema, cambia", responde.

El sistema de singles y la cuenta pendiente del disco

Acerca del modelo de lanzamiento actual, los artistas confiesan que desde que arrancaron siempre sacaron singles. "Nos gustaría meternos en un estudio y hacer un disco desde cero, pero eso significaría frenar con el calendario. Tocamos tres o cuatro veces por semana, viajamos. Es una cuenta pendiente", reconoce Joaco.

"Hacer un disco lleva 4 o 5 meses y eso puede significar la desaparición de la banda en el mercado, porque las otras bandas no van a dejar de sacar temas"

Fer completa la idea: "Cambió el sistema. Hoy la gente espera un lanzamiento de un tema como si fuera un disco. Hacer un disco lleva 4 o 5 meses y eso puede significar la desaparición de la banda en el mercado, porque las otras bandas no van a dejar de sacar temas. Lamentablemente terminó ganando la industria del consumismo".

"No es falta de ganas de trabajar, todo lo contrario. Pero si frenamos 5 meses para un disco de 8 canciones, la carrera sigue corriendo y la gente necesita mercadería todo el tiempo. Nosotros necesitamos renovar el repertorio porque tocamos mucho. Como consecuencia, sacamos canciones cada 15 días para renovar un tema más".

El sueño del Movistar y la búsqueda del gran hit

Sobre la fecha del 19 de agosto en el Movistar Arena, los cantantes se muestran ansiosos pero tranquilos. "Lo que más produce ansiedad es que faltan dos meses y medio. Más cerca de la fecha vamos a estar más empapados en la locura del Movistar. Por ahora estamos tranquilos porque falta tiempo", dice Joaco. Y adelanta: "Hay muchos invitados de muy lindo nivel. Estamos preparando las canciones para grabar con ellos en vivo. Vamos a tratar de traer el baile de Córdoba a la capital".

Antes de esa fecha, la banda tiene programadas varias presentaciones en Buenos Aires. El Movistar será la frutilla del postre.

¿Under o masivos?

Ellos mismos se consideran un poco under todavía, a pesar de tener canciones con millones de reproducciones y sonar en todo el país. ¿Qué les falta?

"Creo que falta un tema musical que realmente nos represente en el sentido de que atrape la atención de todo el público. Una cosa es hacer un tema divertido, otra muy distinta es un tema que atrape a todas las edades y todo tipo de público. Nos está faltando el hit. No lo vamos a buscar tampoco. Creo que va a llegar cuando tenga que ser, si es que llega", reflexiona Fer.

"No podemos menospreciar lo que vamos haciendo hasta ahora. Estamos muy contentos. Obviamente uno quiere más, pero esa ambición no puede quitarle mérito a lo que vamos haciendo. Solamente el destino y el tiempo sabrán si llega".

"Hay bandas que nunca tuvieron un tema masivo. Lo que tenemos en claro es que no sabemos de dónde va a llegar. Con qué tema. Quizás ya llegó y la gente todavía no se dio cuenta", agrega.

Y cierra con una anécdota que define su filosofía: "El tema que estuvo postulado en los Premios Gardel era un tema que ya había salido hace un tiempo. Cuando lo grabé, personalmente pensé que moría en una semana. Eso te abre el abanico de posibilidades: puede pasar cuando menos te lo esperás".

D.P