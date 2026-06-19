Nico Occhiato rompió el silencio sobre el escándalo con Florencia Peña: "Tomé las decisiones que creía..."

El jueves, Florencia Peña cayó en una fake news y dio por fallecido a Jorge Messi, el papá de Lionel Messi durante su programa en vivo que se emite por Luzu TV. La información resultó ser falsa, pero el daño ya estaba hecho y el video se viralizó en cuestión de minutos. Nico Occhiato, dueño de la plataforma, despidió a toda la producción del ciclo y le pidió a Peña que diera un paso al costado. En medio del vendaval mediático y los rumores de que muchos anunciantes se bajarían del apoyo comercial, el conductor decidió tomar la palabra y dar la cara en su programa insignia.

Nicolás Occhiato volvió a hablar de la polémica que se desató por la fake news de Florencia Peña en Luzu TV. En el inicio de su programa "Nadie dice nada", se defendió de las críticas por el escándalo y enfatizó que lo sucedido "fue con cero mala leche" . El dueño del canal, que se encuentra en Miami realizando la cobertura del Mundial, rompió el silencio y dio su versión de los hechos, mostrando una postura firme pero reflexiva sobre todo lo ocurrido en las últimas horas .

"Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera, con esos errores después el responsable soy yo del canal y tomo las decisiones que yo creo pertinentes para mi canal. Dicho todo esto, hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir y está todo recontra aclarado", pronunció el conductor. Con estas palabras, Occhiato dejó en claro que, pese a la gravedad del error, no piensa echarle la culpa a terceros y asume el costo de las determinaciones que tomó.

Uno de los puntos más calientes de su descargo fue el tema de los auspiciantes. Tras las versiones que indicaban una masiva quita de pauta comercial, el líder de Luzu TV salió al cruce de los rumores y fue contundente: "No se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos y todo lo que se dijo también fue mentira". La noticia de que las marcas se estaban retirando había sido una de las grandes preocupaciones del entorno del canal, pero Occhiato aseguró que la estructura financiera de la empresa sigue intacta.

Más allá de la situación económica, el conductor quiso destacar el respaldo de su audiencia y el futuro del proyecto. En un mensaje que buscó bajar la tensión y darle un cierre al capítulo más oscuro de la señal, agradeció a su comunidad y aclaró que no es el fin de Luzu TV. Con esta declaración, Nico intenta pasar la página y poner el foco en la cobertura del Mundial, el evento que concentra todos sus esfuerzos actuales.

Si bien el escándalo dejó heridas profundas y la salida de Florencia Peña sigue generando debate, la palabra de Occhiato buscó ser un cable a tierra. El dueño de la plataforma reafirmó su compromiso con la comunicación responsable y pidió dejar atrás las especulaciones. Ahora, el desafío para Luzu TV será recuperar la credibilidad perdida y demostrar que, a pesar del papelón, el proyecto sigue en pie con la misma fuerza de siempre.