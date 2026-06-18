El durísimo mensaje de Marcelo Tinelli sobre el escándalo de Flor Peña y Luzu TV: "Falta de escrúpulos"

Este jueves 18 de junio, Florencia Peña dio por fallecido al papá de Lionel Messi, Jorge Messi, al aire de "El show del verano" (Luzu TV). A los pocos minutos, la actriz tuvo que retractarse y pedir disculpas, pero el error ya se había vuelto viral y en redes sociales no se hablaba de otra cosa. A raíz de ello, Nico Occhiato decidió despedir a toda la producción del ciclo, a la vez que instó a Peña a dar un paso al costado. Ahora, quien se metió en el escándalo fue Marcelo Tinelli, quien publicó un durísimo mensaje sobre lo ocurrido.

El mensaje de Marcelo Tinelli sobre el escándalo de Flor Peña y Luzu TV.

El comunicado de la familia de Messi en repudio a la difusión de una noticia falsa semejante derivó en el posteo de Nico Occhiato advirtiendo "una revisión interna y una sanción contundente", ya que, además, se bajaron varias marcas que financiaban al canal de streaming y los costos de ir a cubrir el Mundial 2026.

Sin dar nombres y hacer referencias directas, Marcelo Tinelli replicó el texto del clan Messi, acompañado de un tajante mensaje sobre lo sucedido con Flor Peña en Luzu TV: "Me parece vergonzosa la falta de escrúpulos y de respeto en comunicar una noticia tan delicada de esa manera".

"Mi amor absoluto y mi apoyo total a Lionel Messi y su familia", concluyó Marcelo Tinelli, quien mantiene contacto cercano con el astro del fútbol y su familia.

Cabe mencionar que Tinelli también tiene buena relación con Nico Occhiato y Flor Peña. De hecho, el conductor estuvo en varias oportunidades de invitado en Luzu TV.