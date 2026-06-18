El palito de Mario Pergolini a Lali Espósito en "Otro día perdido": "Después veo..."

Debido al partido debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Mario Pergolini volvió al aire el miércoles 17 de junio con "Otro día perdido" (El Trece). El conductor aprovechó la ocasión para hacer un pase de factura contra Lali Espósito y otros artistas por no aceptar la invitación a su programa.

Tras la decisión de "El Trece" de no emitir ayer a "#OtroDiaPerdido" por el partido, volvió Mario Pergolini y aprovechó a tirarle un palito a @lalioficial y @ca7rielypaco.



Primero arrancó agradeciendo al canal: "Agradecemos porque vimos cuanto midió la película y no nos mandaron... pic.twitter.com/DuhhcuUkpy — foromedios (@forofms) June 18, 2026

Al comienzo del programa, Mario agradeció a la gerencia de El Trece por haberle dado un día libre. El intercambio entre el presentador, Agustín "Rada" Aristarán y Evelyn Botto derivó en que la emisión de ese día"no habría invitados", ya que Pedro Aznar y David Lebón se presentaron a cantar en vivo.

"Nos podrían haber puesto (...) y entonces tendríamos que haber invitado a uno de esos que teníamos por compromiso, total, no lo veía nadie", ironizó Pergolini, que aseguró que tiene una lista enorme de "invitados que no quiere".

En ese entonces, Mario Pergolini se excusó de la invitación de los famosos a "Otro día perdido": "A mí me pasa muchas veces que me encuentro muchas veces al famoso ‘garronero' que me dice: ‘¿Cuándo me van a invitar a tu programa?', y yo no tengo nada que ver ahí. Yo me entero por la mañana, cuando me dicen: "Hoy está tal'".

"Hace un tiempito me dijeron: ‘Yo quiero ir al programa de Mario, pero me dijeron que me bajó'", sumó Evelyn Botto, pero el conductor negó nuevamente que eso sea cierto. "Yo los veo venir, que me preguntan cuándo los voy a invitar a mi programa, y me dicen: ‘¿Te enteraste que estrenamos?'", sostuvo Pergolini.

"Yo les digo que está todo tomado y me voy yendo, pero no me creen", afirmó el presentador, con tono de burla. "Y después están los que quiero invitar, a los que les cuento que volví a la tele (...) y les cuento todo. (...) Y no me dan el pie para decirles que vengan, y me dicen que no van a la tele", reveló Mario.

"Lo curioso es que muchos de esos, después los veo en la televisión española. Los vemos en esos dos programitas que ven allá, ¿eh?", deslizó Mario Pergolini en referencia a "El Hormiguero" y "La Revuelta". Luego, el conductor fue más allá al pronunciar: "¿Eh Lali?", nombre al que luego agregó los de Ca7riel & Paco Amoroso.



