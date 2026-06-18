Flor Peña rompió el silencio tras la fake news sobre la muerte del padre de Messi: "Estoy mortificada..."

En las últimas horas, Florencia Peña anunció por error el fallecimiento del padre de Lionel Messi durante una transmisión de Luzu TV. Tras la enorme repercusión que generó el episodio y luego del contundente comunicado publicado por Nico Occhiato, en el que adelantó una posible sanción, la conductora decidió hablar públicamente y explicar cómo ocurrió todo.

La ex "Casados con hijos" enfrentó las cámaras de "LAM" (América TV) y se mostró profundamente afectada por la situación. Entre lágrimas, volvió a pedir disculpas y aseguró: "No estoy acostumbrada a que me pase. Me dieron una noticia y me invitaron a que la diga al aire. Solo escuché que había una enfermedad. Yo voy a dar la cara porque fui la que lo dije. Si lastimé a alguien pido mis disculpas".

Además, Florencia remarcó que se encuentra atravesando un momento muy difícil por las consecuencias del error. "Estoy muy mortificada. Es la primera vez que me pasa algo así. Primero quiero pedir infinitas disculpas", expresó.

Según su relato, en ese instante no tenía herramientas para corroborar el dato. "Me dijeron por la cucaracha esa noticia que no la quiero repetir. Me pidieron que lo diga. Yo estaba en shock. No tenía ni el teléfono ni la computadora. Desde la producción me dijeron que estaba pasando eso y yo lo repliqué", sostuvo.

Peña también recordó que apenas comunicó la versión, comenzaron las dudas dentro del propio equipo. "En el momento que lo replico me dicen: ‘Ay, no, pará, pará, que parece que no está chequeado'", señaló. Para la actriz, nunca pasó por su cabeza que pudiera tratarse de una información falsa, ya que provenía de personas de confianza.

En medio del revuelo, reveló que mantuvo una conversación con Occhiato. "Nico entendió lo que pasó. Él entiende que es tremendo. También está muy dolido porque es muy amigo de la familia", contó sobre el fundador de la plataforma de streaming.

Respecto de las eventuales medidas internas, aclaró que no sería ella quien reciba una sanción. "No, no a mí. La cuestión es con la producción. Igual pedí que no tomen ninguna represalia. Sé que es gravísimo, pero no quiero que nadie se quede sin trabajo", destacó. Sin embargo, reconoció que quienes participaron en la difusión del dato deberán asumir responsabilidades ante la empresa.

Por último, la actriz volvió a disculparse con la familia Messi y con quienes pudieron sentirse afectados por lo ocurrido. "Es un error grave cuando uno lastima a los demás. Y si alguien se sintió lastimado por lo que acabo de hacer, pido mis sinceras disculpas", afirmó.

Además, descartó cualquier conflicto con Luzu TV y confirmó que seguirá formando parte del canal: "¿Voy a seguir en LUZU? Sí, obvio. Claro que sí. Acá no hay nada contra mí, todo lo contrario".



