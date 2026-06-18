"Gran Hermano: Generación Dorada": qué participantes están nominados y enfrentarán la placa negativa

La casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" está más encendida que nunca. Con alianzas que cambian de un día para otro, estrategias cada vez más visibles, enfrentamientos y sanciones, la competencia entró en una etapa clave. En ese contexto, los participantes pasaron por el confesionario y quedó definida una nueva placa de nominados de cara a la gala de eliminación del próximo lunes 22 de junio.

Esta semana, el líder Matías Hanssen tuvo un rol determinante. En primer lugar, eligió a cuatro compañeros que no pudieron emitir su voto: Alejandra Majluf, Leandro Nigro, Juan Carlos López y Mariela Prieto, quien se besó apasionadamente con Emanuel. Más tarde, una vez conformada la nómina provisoria, utilizó su beneficio para sacar de la placa a Nenu López.

Tras el paso de los jugadores por el confesionario, los nombres que terminaron en zona de riesgo fueron Titi Tcherkaski, Steffany "Campanita" Pereira, Cinzia Francischiello, Manuel Ibero, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham. La votación de esta semana es negativa, por lo que el público deberá elegir quién abandona "Gran Hermano".

Entre los sufragios más destacados aparecieron varios votos dirigidos a Titi, Campanita, Cinzia y Emanuel, quienes concentraron buena parte de las preferencias de sus compañeros. Charlotte Caniggia, Andrea del Boca, Luana Fernández y Sebastián Cola fueron algunos de los participantes que incidieron en el resultado final de la gala.

La placa de nominados de "Gran Hermano". (Foto: Instagram/ @granhermanoar).

Uno de los momentos más llamativos de la noche tuvo como protagonista a Solange Abraham. La jugadora realizó la espontánea y otorgó tres votos a Emanuel y dos a Yipio. Sin embargo, esa jugada no tuvo efecto, ya que Franco Zunino, el último eliminado, decidió anularla y alterar el impacto que podía tener en el armado final.

Luego de todos los movimientos dentro de la casa, quedaron nominados Titi, Campanita, Cinzia, Manu, Tamara, Emanuel y Sol. Se trata de una placa récord de siete participantes, una de las más numerosas de toda la temporada.

Con el juego cada vez más avanzado y menos margen para los errores, la próxima eliminación promete tener consecuencias importantes. Mientras los nominados buscan apoyo del público, puertas adentro las alianzas siguen reacomodándose y nadie parece tener asegurada su permanencia en "Gran Hermano".